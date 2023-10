Świeży debiut i już nagroda. Hotel Barceló Warsaw Powiśle z sukcesem domyka wieloletnią inwestycję

Otwarty w 2023 r. roku hotel Barceló Warsaw Powiśle domyka wieloletni projekt mixed-use jakim jest rewitalizacja Elektrowni Powiśle. Choć pokoje pachną świeżością, obiekt już zgarnia nagrody. Podczas Property Forum hotel otrzymał prestiżowe wyróżnienie Prime Propetry Prize.

Barceló Warsaw Powiśle to kropka nad "i" jeśli chodzi o kompleksową rewitalizację Elektrowni Powiśle. Na czym w związku z tym najbardziej Państwu zależało przy tym obiekcie?

Dariusz Domański, Managing Partner, Poland, White Star Real Estate: Barceló Warsaw Powiśle domyka kompleks Elektrowni Powiśle i dopełnia naszą koncepcję stworzenia miejsca, które służy nie tylko lokalnej społeczności, ale też turystom. Hotel jest istotną częścią tego kompleksu, dlatego bardzo nam zależało, aby współgrał z klimatem całego obiektu, w skład którego wchodzą też części: biurowa, handlowa, gastronomiczna i mieszkaniowa. Priorytetem było dla nas zachowanie dziedzictwa kulturowego, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Sam projekt hotelu wpisuje się w cały zamysł rewitalizacji dawnej elektrowni miejskiej, w którym nie brakuje nawiązań do historii tego ważnego na mapie Warszawy miejsca. Przy rewitalizacji obiektu i zagospodarowaniu jego części pod hotel, duże znaczenie miało dla nas wprowadzenie zrównoważonych i nowoczesnych rozwiązań, aby móc efektywnie korzystać z energii czy dostosować funkcje hotelu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mamy również świadomość, że nasza inwestycja jest istotną częścią rozwoju urbanistycznego Powiśla. W naszym najbliższym otoczeniu znajdują się jedne z głównych atrakcji turystycznych miasta, takie jak Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto czy Muzeum Chopina. Oddając do użytku kompleks Elektrowni Powiśle dopełniony o Barceló, chcieliśmy przyciągnąć jeszcze więcej turystów, którzy już od pierwszego miesiąca działalności hotelu chętnie go odwiedzają. Nie dziwi nas to – jego lokalizacja sprawia, że jedne z największych atrakcji turystycznych w Warszawie są w zasięgu spaceru, a do innych części miasta bardzo łatwo można dostać się metrem, którego stacja znajduje się tuż pod hotelem. Ponadto można podziwiać stąd widok na wschodnią część panoramy Warszawy z Wisłą, Stadionem Narodowym czy Mostem Świętokrzyskim.

4-gwiazdki nad Wisłą - jaki musi być dziś stołeczny obiekt o takim standardzie i to w turystycznej lokalizacji?

Jednym z podstawowych wyróżników hotelu jest z pewnością jego lokalizacja. Okolica jest atrakcyjna pod wieloma względami, a przede wszystkim: turystycznym i funkcjonalnym. Sam fakt, że hotel jest częścią Elektrowni Powiśle, która oferuje szeroką gamę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, strefę piękna Beauty Hall czy 41 restauracji, kawiarni i barów w jednym miejscu tworzy przewagę konkurencyjną. Do tego należy dodać wszystkie standardy, które spełnia Barceló: komfortowe i przestronne pokoje, udogodnienia rekreacyjne, takie jak siłownia w obiekcie, profesjonalny personel wyszkolony w obsłudze gości, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, wysoko rozwinięte kwestie bezpieczeństwa, przestronna restauracja Etiuda czy centrum konferencyjne z przeznaczeniem na cele biznesowo-kulturowe. A jeśli dodać do tego wyjątkowy widok na wschodnią część Warszawy, sezonowy basen na tarasie z barem B-Heaven i oryginalne wnętrza, wypełnione historycznymi artefaktami z dawnej elektrowni miejskiej, mamy przepis na 4-gwiazdowy hotel nad Wisłą.

Hotel jest częścią Elektrowni Powiśle, która oferuje szeroką gamę wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, strefę piękna Beauty Hall czy 41 restauracji, kawiarni i barów w jednym miejscu, fot. mat. pras.

Budynek hotelu to nowa bryła uzupełniająca kompleks Elektrowni. Jak architekturą dowiązali Państwo ten obiekt do reszty?

Naszym celem było stworzenie kompleksu, który będzie tworzył komplementarną całość i taki też efekt osiągnęliśmy. Mimo faktu, że budynek hotelu Barceló Warsaw Powiśle jest nowy, został utrzymany w industrialnym stylu dawnej fabryki, a jego fasada nie odbiega od projektu pozostałych budynków, wchodzących w skład Elektrowni Powiśle. Została ona wykończona charakterystyczną cegłą uzupełnioną o duże loftowe okna, dzięki którym wnętrza są oświetlone naturalnym światłem. Kompozycja brył, proporcje i kolory zostały dopasowane do powstałych wcześniej budynków. Ważne jest również otoczenie hotelu – choć wejście główne znajduje się od strony ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, budynek jest połączony z kompleksem przez zadaszone przejście na słynne place Elektrowni. Warto zaznaczyć, że przy projekcie całego kompleksu od samego początku rozpoczęcia nad nim prac współpracowaliśmy z pracownią APA Wojciechowski Architekci. Długofalowa współpraca doprowadziła do powstania architektonicznie spójnej inwestycji.

We wnętrzach postawiliście na industrial i awangardę. Co najbardziej zaskakującego w nich znajdziemy?

Bardzo nam zależało, aby wnętrza hotelu były spójne z całym kompleksem Elektrowni Powiśle, a historyczne elementy wystroju, które zaskakują gości, zostały potraktowane przez architektów z szacunkiem dla ich wartości. Udało nam się tchnąć drugie życie w stare zawory, izolatory czy rury, które zostały przekształcone przez architektów z White Star Real Estate w efektowne oświetlenie. Dodatkowo w naszym archiwum znaleźliśmy dzienniki codzienne pracowników elektrowni miejskiej z każdego dnia działalności od 1953 roku. Zostały one wyeksponowane w gablotach na poziomie +1, dzięki czemu goście mogą obserwować ciekawą zmianę charakteru pisma, począwszy od eleganckiego stylu lat 50. i 60. aż po niewyraźne notatki z lat późniejszych. Na uwagę zasługują również oprawy oświetlenia, które zostały wykonane z perforowanej obudowy transformatorów i dziś tworzą oryginalny wzór na ścianach baru w lobby. Drewniane półki w bibliotece na parterze zawierają wiele przedmiotów z kolekcji historycznych artefaktów Elektrowni Powiśle, w tym kilka mierników Brown Boveri. Były to rzadkie „szwajcarskie zegarki” świata elektryczności, sięgające początków produkcji elektrycznej.

W strefie konferencyjnej na poziomie +1 znajduje się rzadki rysunek przedstawiający etapy produkcji energii elektrycznej w elektrowni, począwszy od windy węglowej, przez budynek kotłów (D1), aż po turbinę i generatory w budynku maszyn. Hotel wypełniają historyczne fotografie, z których większość pochodzi z lat 20. i 30. XX wieku. Wzrok przyciągają m.in. zdjęcia warszawskich mostów z lat 30., znajdujące się w strefie konferencyjnej na poziomie +1. Surowe elementy zostały wzbogacone o przyjemne materiały, które wraz z ciepłą kolorystyką tworzą klimat miejsca.

Czy idealny projekt mixed-use musi posiadać w sobie każdą komercyjną funkcję, aby był udany? Czyli mieszkania, hotel, biura?

Myślę, że sukces każdego projektu zależy od wyznaczenia celu, w jakim ma powstać oraz rozpoznania potrzeb otoczenia. Niektóre projekty mogą być bardziej udane, koncentrując się na jednej głównej funkcji, podczas gdy inne mogą osiągnąć sukces, łącząc kilka różnych funkcji w jednym kompleksie. Przy tworzeniu tego typu obiektów należy wziąć pod uwagę dodatkowe aspekty, takie jak lokalizacja, zapotrzebowanie rynkowe czy warunki społeczne. Decyzje dotyczące konkretnej mieszanki funkcji komercyjnych powinny być do nich dostosowane. Nie każda lokalizacja będzie wymagała, aby dany projekt mixed-use znajdujący się w jej obszarze miał część hotelową czy mieszkaniową. W innym przypadku jej posiadanie może natomiast stanowić przewagę konkurencyjną. Oznacza to, że projekt powinien być elastyczny i gotowy do adaptacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i potrzebami społeczności. Myślę, że istotne w przepisie na udany projekt jest również słuchanie potrzeb otoczenia i oferowanie czegoś więcej niż funkcje komercyjne – na przykład oddanie miejsca, które jest istotne dla historii społeczności lokalnej. Miejsce tworzą ludzie i to dzięki nim panuje atmosfera, która stanowi podstawę idealnego projektu mixed-use.

Dlaczego zdecydowaliście się na współpracę z siecią Barceló?

Klimat hotelu, sezonowy basen na dachu i taras z widokiem na panoramę Warszawy przypomina barcelońskie hotele wysokiej klasy. Chcieliśmy ten hiszpański luz przenieść nad Wisłę i cieszymy się, że to właśnie tutaj, w kompleksie Elektrowni Powiśle, operator zdecydował się na otwarcie swojego pierwszego hotelu w Polsce. Cała inwestycja była warta szczególnej oprawy, a taką też jest otwarcie pierwszego punktu na mapie stolicy pod szyldem Barceló.

Klimat hotelu, sezonowy basen na dachu i taras z widokiem na panoramę Warszawy przypomina barcelońskie hotele wysokiej klasy, fot. mat. pras.

Ostatnio otrzymali Państwo nagrodę Prime Property Prize. Co ona dla Państwa oznacza?

Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia – tym bardziej, że Elektrownia Powiśle jest inwestycją wieloetapową. Hotel Barceló Warsaw Powiśle był ostatnim etapem procesu budowlanego, a nagroda jest bardzo miłym podsumowaniem całego procesu inwestycyjnego. Wyróżnienie to cieszy nas tym bardziej, że nagroda w kategorii Inwestycja Roku – Rynek Hotelarski to czwarta statuetka dla kompleksu Elektrowni Powiśle. Obiekt już trzykrotnie zwyciężył w konkursie Prime Property Prize jako Inwestycja Biurowa Roku (2020), Inwestycja Handlowa Roku (2021) oraz Projekt Roku PRS (2022). Ponadto Elektrownia Powiśle otrzymała łącznie 26 nagród i wyróżnień, w tym główną nagrodę w prestiżowym, globalnym konkursie MIPIM Awards 2021 w kategorii „Best Mixed-Use Development”. To uznanie pokazuje nam, że koncepcja i wytrwałość w jej realizacji była dobrym kierunkiem inwestycyjnym, ale i użytkowym. Wyróżnienie branży cieszy nas równie bardzo, jak wyróżnienie mieszkańców i turystów, którzy codziennie licznie odwiedzają nasz kompleks w sercu Powiśla.