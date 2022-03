Szczepan Wroński, WXCA: Przygotowujemy się do przyjęcia do pracy kilku osób z Ukrainy

Już od tygodnia trwa wojna na Ukrainie. Od samego początku solidarność, empatię i współczucie w stronę Ukraińców śle cała branża polskiej architektury. Oto, co mówi Szczepan Wroński, architekt i partner pracowni WXCA, w obliczu tej wyjątkowej sytuacji.

24 lutego rozpoczęła się inwazja wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy.

Przez tydzień do naszego kraju napłynęło już niemal 500 tys. uchodźców, którzy potrzebują wsparcia, również w zdobyciu pracy.

Branża kreatywna (designerzy, architekci, graficy) zsolidaryzowała się i stworzyła bazę stanowisk w swoich pracowniach, na które może przyjąć Ukraińców.

- Nasze serca i myśli są w tym momencie z Ukrainą, która przeżywa dramat wojny i heroicznie walczy z bestialskim agresorem. W geście solidarności WXCA przygotowuje się do przyjęcia do pracowni kilku osób – architektów i grafików. Tylu osobom jesteśmy w stanie stworzyć w naszym biurze komfortowe miejsce pracy. Mamy świadomość, że proces adaptacji obywateli ukraińskich do pracy w polskich warunkach prawnych będzie bardziej wymagający. Chcemy pomagać mądrze i zapewnić odpowiednie wsparcie merytoryczne osobom, które się do nas zgłoszą - zaznacza architekt.

- Niezależnie od tego wielu naszych architektów aktywnie działa w Stowarzyszeniu Architektów Polskich i jako środowisko jednoczymy siły, by pomoc dla naszych sąsiadów była jak najszersza. Skala koleżeńskiej solidarności jest naprawdę imponująca. Oczywiście każdy z nas z osobna, niezależnie od profesji i przynależności do organizacji, niesie pomoc zgodną ze swoimi możliwościami i potrzebami serca - dodaje.

Przypomnijmy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i Instytutem Dizajnu w Kielcach organizują akcję, mającą na celu pomoc branży kreatywnej z Ukrainy. W ramach inicjatywy powstała baza osób i firm z szeroko pojętej branży projektowej, które oferują pomoc w znalezieniu pracy osobom dotkniętym skutkami inwazji Rosji na Ukrainę.

