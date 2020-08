Szukamy piękna inaczej: Paweł Paradowski o projektowaniu w Afryce

OPEN Architekci na swoim koncie mają duże projekty w Polsce, ale i za granicą, w tak egzotycznych lokalizacjach jak Ghana czy Demokratyczna Republika Konga. Ich ostatni projekt to studiów rozwoju miasta Nowe Kalemie. Czym różni się projektowanie w Polsce od tego w Afryce? Czego architekci mogą nauczyć się projektując w krajach rozwijających się? O tym między innymi rozmawiamy z arch. Pawłem Paradowskim.

REKLAMA

Jak to się stało, że projektujecie Państwo w tak egzotycznych lokalizacjach jak Nigeria, Ghana czy Demokratyczna Republika Konga?

Paweł Paradowski, OPEN Architekci: Zawsze kusiło nas by pracować w Afryce. By to zrobić, poza oczywistym budowaniem relacji z inwestorami, potrzebna była olbrzymia dawka pokory i cierpliwości oraz oczywiście szczęście. A wszystko zaczęło się od przypadkowej rozmowy o afrykańskiej kuchni z naszym przyszłym afrykańskim partnerem.

Później były niezliczone projekty, czasem za pieniądze a czasem bez, inwestycje w oddział naszej pracowni w Akrze, nowe znajomości, przygodowe podróże windykacyjne, zawody. Nasza wiara w powodzenie, pomimo wielu porażek, nigdy nie gasła a nasze notowania powoli rosły.

Czy oprócz konieczności pracy na archiwalnych dokumentach i uwzględnienia zupełnie innej struktury społecznej napotkaliście Państwo inne różnice pomiędzy projektowaniem w Europie a w Afryce? Może w Afryce jest, na przykład, mniejsza biurokracja?

PP: Różnic jest bardzo wiele. Oczywistą sprawą jest klimat. W Polsce zawsze szukamy słońca. Gdy już je złapiemy, chcemy wyjrzeć na świat, popatrzeć przez duże okna na otoczenie. W Afryce podzwrotnikowej słońce jest wrogiem. Ludzi, bardziej od ładnego widoku, interesuje chłód. Trochę trzeba sobie w głowie poprzestawiać by nie rysować domów z pięknymi, dużymi oknami, szukać tego piękna inaczej. Warunki klimatyczne wymuszają również inne rozwiązania dotyczące, na przykład wentylacji. Proszę zwrócić uwagę, że domy w Afryce nie posiadają kominów wentylacyjnych!

Podczas każdej wizyty w krajach afrykańskich chciwie wciskaliśmy się do każdego pomieszczenia w odwiedzanych domach by się uczyć podstawowych spraw. Na przykład takich, że aby urządzić niedzielny obiad nie wystarczy zwykła kuchnia. Albo inaczej. Wystarczy zwykła kuchnia ale musi to być zwykła kuchnia afrykańska czyli miejsce na zewnątrz budynku, gdzie swobodnie można ubić jam w drewnianym moździerzu podczas gdy na prawdziwym ogniu gotuje się mięso. Różnice są na każdym kroku i różnice te musieliśmy zrozumieć i uszanować.

Biurokracja w Ghanie czy Nigerii nie jest mniejsza. Ale też jest inna niż nasza. Na szczęście, przy pracy nad projektem Nowego Kalemie cały aparat biurokratyczny jest zmobilizowany żeby z nami współpracować. Wykonujemy publiczne zamówienie zatem zupełnie naturalne jest, że wszyscy nas w tym wspierają. Wynajęto profesjonalistów by wykonali swoje zadanie, które ma służyć zamawiającemu zatem zamawiający służy całym swym potencjałem bo leży to w jego interesie. Całkiem możliwe jest to, że maszyna pracuje jak należy bo za całym pomysłem stoi lider, który odniesie sukces lub poniesie odpowiedzialność za ewentualną porażkę. Podczas wykonywania publicznego zamówienia w Polsce (praca nad projektem Szpitala Pediatrycznego w Warszawie) takiego wsparcia nie czuliśmy. Byliśmy podmiotem w zamówieniu publicznym, który miał wypełnić umowę poprzez odhaczanie kolejnych punktów umowy, niekoniecznie skupiając się nad podstawowym celem inwestycji. To bardzo odczuwalna różnica.