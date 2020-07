Szymon Wojciechowski: Chcieliśmy stworzyć klasyk, a nie modny i krótkotrwały bestseller

To kolejna współpraca pracowni APA Wojciechowski z Vastint. Tym razem nie są to budynki biurowe, ale pierwszy projekt mieszkaniowy inwestora w Polsce, czyli Riverview w Gdańsku. Inwestycja znajduje się tuż nad Motławą obok Wyspy Spichrzów. Wyróżnikiem Riverview jest m.in. architektura, która ma być uzupełnieniem zabytkowej zabudowy Gdańska. - Chcieliśmy, by architektura była nowoczesna, jednocześnie pozostając w dialogu z przeszłością. Chcieliśmy stworzyć klasyk, a nie modny i krótkotrwały bestseller - mówi Szymon Wojciechowski, architekt, prezes zarządu, APA Wojciechowski.

REKLAMA

To kolejna współpraca pracowni z Vastint. Tym razem nie są to budynki biurowe, ale pierwszy projekt mieszkaniowy inwestora w Polsce, czyli Riverview w Gdańsku. Jak doszło do kolejnej wspólnej inwestycji?

Szymon Wojciechowski: Myślimy, że głównym czynnikiem było wspólne doświadczenie zdobyte podczas współpracy przy poprzednich projektach. Wzajemne poszanowanie i wspólny system wartości to podstawa. Tak staramy się pracować z każdym klientem: dzięki temu zwykle powierzają nam oni kolejne projekty. Współpraca z Vastint, mimo że trudna ze względu na niezwykle wysoki poziom ich kompetencji, jest wyjątkowa.

Jakie były główne założenia projektowe inwestycji Riverview?

Szymon Wojciechowski: Przy projekcie Riverview najważniejsze było dla nas, by projekt był mocno osadzony w kontekście, ale nie historyzujący; otwarty na otoczenie, a jednocześnie stwarzający kameralne poczucie komfortu dla mieszkańców; spójny, ale różnorodny. Chcieliśmy, by architektura była nowoczesna, jednocześnie pozostając w dialogu z przeszłością. Chcieliśmy stworzyć klasyk, a nie modny i krótkotrwały bestseller.

Architektura Riverview to ukłon w stronę architektury Gdańska?

Szymon Wojciechowski: Kontekst był dla nas najważniejszy. Chcieliśmy odzwierciedlić dwoistość architektury gdańskiej, która ma dwie twarze: ceglaną, surową, hanzeatycką i z lekka eklektyczną, barokizującą, mieszczańską. Od wody - Kanału na Stępce - projekt prezentuje dialog z tradycją hanzeatycką, tył z podziałem na kamieniczki - eklektyczną.

Choć postawiliście na ceglaną zabudowę całego osiedla, nie odczuwa się monotonności. Jak udało się Wam to osiągnąć?

Szymon Wojciechowski: Nie całe osiedle jest ceglane, choć rzeczywiście zabudowa ceglana dominuje. Jednak rozrzeźbienie brył, w tym dwa plany wysokościowe od wody, prostota i rozmaitość ceglanego detalu, urok tradycyjnie projektowanej, niejednolitej cegły oraz stosowanie różnych wątków ceglanych, pozwalają osiągnąć wspomnianą różnorodność przy zachowaniu jednolitości. Jesteśmy pewni, że szlachetność cegły i ceramicznej dachówki spowoduje, że obiekt będzie zyskiwał, patynując się w rozmaity sposób: inaczej w miejscach nasłonecznionych, inaczej w cieniu, inaczej od strony wody.

Projekt architektoniczny osiedla musiał być konsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Czy to było spore utrudnienie - wyzwanie, a może wniosło to do samego projektu pozytywne doświadczenie?

Szymon Wojciechowski: Mamy duże doświadczenie w rozmowach z konserwatorami, staramy się, by zawsze był to dialog ze wzajemnym szacunkiem. Oczywiście były ingerencje konserwatora, z którymi się - wtedy - nie zgadzaliśmy, ale patrząc z perspektywy czasu, może przysłużyły się one projektowi.