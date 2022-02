Szymon Wojciechowski o mozolnym wdrażaniu technologii drewnianej do polskiej sztuki budowlanej

Czy budownictwo drewniane jest bezpieczne? Czy nie degradujemy środowiska wycinając lasy pod budynki? Szymon Wojciechowski z APA Wojciechowski Architekci na 4 Design Days 2022 obalił kilka mitów związanych z technologią drewnianą w architekturze.

- Współczesne technologie drewniane sprawiają, że surowiec jest wysokoefektywny, trudnozapalny, bardzo ekologiczny. Drewno jest magazynem dwutlenku węgla dopóki nie ulegnie degradacji. Mity są zawsze trudne do obalenia. Austria zaczynała od 5 proc. budownictwa drewnianego w ogólnych rankingach, teraz jest to wynik 45 proc. Należy iść tą drogą - zaznacza Szymon Wojciechowski, jednak podkreśla, że nie jest to uniwersalne rozwiązanie problemu jakim jest globalne ocieplenie. - Mamy do wykorzystania określoną pulę drewna, nie możemy wycinać ile chcemy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, aby pozyskany surowiec był spalany lub gnił - mówi.