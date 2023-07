Tak powstawał SIW w biurze kancelarii CMS. O projekcie opowiada Bartosz Zieliński, Kolektyf

Zespół studia graficznego Kolektyf stworzył system identyfikacji wizualnej dla biura kancelarii CMS w budynku Varso Tower. Bartosz Zieliński, współzałożyciel Kolektyf opowiada o procesie twórczym, inspiracjach i współpracy z Trzop Architekci.

Kiedy temat przewodni wnętrza jest ściśle określony i związany z bardzo wyrazistą estetyką, projekt SIW najczęściej tworzy z nim nierozerwalny duet. Tak było również w przypadku warszawskiej kancelarii CMS, gdzie zespół studia graficznego Kolektyf współpracował z architektami Trzop Architekci. O tym jak wyglądała współpraca przy tej realizacji, gdzie poszukiwano inspiracji oraz jakie były przełomowe momenty całego procesu opowiada Bartosz Zieliński, współzałożyciel Kolektyf.

Wystartowaliśmy jako zespół: Kolektyf, Trzop Architekci, JLL i CMS, i jako zespół dobiegliśmy do mety - mówi Bartosz Zieliński, współzałożyciel Kolektyf. fot Moodauthors

Od czego rozpoczyna się pracę nad takimi projektami?

Bartosz Zieliński: Wystartowaliśmy jako zespół: Kolektyf, Trzop Architekci, JLL i CMS, i jako zespół dobiegliśmy do mety. Zaczęliśmy od diagnozy. Odpowiedzieliśmy sobie na bardzo proste pytania: co widzę, co mi pomaga, kiedy się gubię, czego potrzebuję, co chcę widzieć.

Wayfinding sam w sobie jest banalny: do toalety w lewo, na peron pierwszy w prawo. To, co go komplikuje czy uszlachetnia, to estetyka. Tutaj hasło brzmiało: warszawski modernizm.

Spędziliśmy kilkanaście godzin na rozmowach, dyskusjach, dzieleniu się ilustracjami, fotografiami i pomysłami, by wreszcie określić kierunek: „Chcemy funkcjonalnej elegancji, która stanie się integralną częścią wnętrza”. Prace nad koncepcją i projektem trwały od czerwca do października 2022, a montaże odbyły się w listopadzie i grudniu tego samego roku.

Czy przejście od konceptu do realizacji jest trudne?

BZ: Wayfinding sam w sobie jest banalny: do toalety w lewo, na peron pierwszy w prawo. To, co go komplikuje czy uszlachetnia, to estetyka. Tutaj hasło brzmiało: warszawski modernizm. Ruszyliśmy na poszukiwania. Gdy mieliśmy już wszystkie inspiracje od architektów (np. zdjęcia budynków autorstwa Czesława Olszewskiego) i od CMS, sami kopaliśmy jeszcze głębiej. I tak pojawił się krój Paneuropa Nova, jeden z pierwszych modernistycznych polskich fontów.

Na czcionkę przewodnią wayfindingu w biurze CMS projektanci Kolektyf wybrali krój Panaeuropa Nova. fot. Moodauthors

Został on stworzony w 1931 roku w Odlewni Czcionek Idzikowskiego w Warszawie, obecnie jest dostępna jego zdigitalizowana wersja, opracowana przez Rocha Modrzejewskiego z ROHH Type Foundry. Warto jednak wiedzieć, że historia Paneuropy zaczyna się wcześniej, w 1927 roku, kiedy to Paul Renner projektuje krój Futura utrzymany w duchu bauhausowskiej geometrii.

Prosta, świetnie wyrażająca modernistyczny nastrój epoki Futura zostaje niemalże skopiowana (i uzupełniona o polskie litery oraz nowe propozycje cyfr) przez odlewnię Idzikowski i S-ka. Nowoczesny wtedy krój przez swoją uniwersalną formę (uniwersalną również w skali zachodniego świata) staje się coraz bardziej popularny, by "wystrzelić" w latach 60.-80. XX w.(wtedy to jest niemalże wszędzie).

Na tym polega żmudna praca projektowa. Pomysły, sito, pretendent, prototyp, śmietnik. Krótkotrwała radość, a potem frustracja, złość i chęć rzucenia wszystkiego w diabły. Co tydzień spotykaliśmy się online i całym zespołem przeglądaliśmy kolejne iteracje. Niekiedy już witaliśmy się z gąską, by, po kolejnej próbie przeskalowania danego rozwiązania, bezceremonialnie je odrzucić.

W projekcie dla CMS krój wygląda elegancko, delikatnie, ma charakter retro, który jednocześnie przywołuje epokę, ale nie jest zbyt staromodny. Tak dotarliśmy do wysmuklonej proporcji 1:4, łuków pełnych w zwieńczeniach elementów i do rytmu pionów oraz poziomów.

Gdzieś po drodze odrzuciliśmy wprowadzanie kolorów do oznakowania. Pojawiły się wytyczne materiałowe: jak najmniej plastiku. Z miejsca odpadły więc pleksi i PCV. Od początku z tyłu głowy wciąż majaczyła nam funkcjonalność. Cel: zapewnić wymienność informacji na tabliczkach drzwiowych. Trzysta osób dynamicznie kształtujących swoje prawnicze kariery, których nie możemy „przyspawać” do pokoju, asystenta czy departamentu. Stworzenie takiego systemu było jednym z największych wyzwań tego projektu.

Korekty są nieodzowną częścią procesu?

BZ: Na tym polega żmudna praca projektowa. Pomysły, sito, pretendent, prototyp, śmietnik. Krótkotrwała radość, a potem frustracja, złość i chęć rzucenia wszystkiego w diabły. Co tydzień spotykaliśmy się online i całym zespołem przeglądaliśmy kolejne iteracje. Niekiedy już witaliśmy się z gąską, by, po kolejnej próbie przeskalowania danego rozwiązania, bezceremonialnie je odrzucić.

W międzyczasie równolegle powstawały projekty ledonów i mural do strefy chill out, których tematem były wybrane w drodze konkursu, przeprowadzonego przez CMS wśród pracowników hasła i temat przewodni. Też nie stało się to od razu. Jedne hasło były zbyt agresywne, inne - zbyt ekskluzywne, temat zbyt kłopotliwy itd. Tabele, głosowania, rozmowy z twórcami zwycięskich motywów przewodnich. Wreszcie pojawiło się dwóch liderów tego wyścigu: „Temida jako współczesna kobieta” i „Lud pracujący”.

Kto odpowiadał za stworzenie muralu?

BZ: Do naszego zespołu dołączyła ilustratorka Zuzanna Wollny – uważna, cierpliwa i przede wszystkim zdolna. Miło było oderwać się na chwilę od technicznych zagadnień, by popatrzeć, jak na naszych oczach powstaje mural, wiążący w jedno wszystkie założenia projektu: wysmuklone proporcje, modernizm, kolor wnętrza, motyw przewodni ważny dla klienta.

Mural wieńczący ścianę w biurze CMS stworzyła ilustratorka Zuzanna Wollny, fot Moodauthors

Ta praca była tak mocna, że z jednego z jej elementów stworzyliśmy piktogram dla strefy chill out - jej patronem stał się zblazowany, odpoczywający kocur. Inny nietypowy piktogram powstał jako oznaczenie tarasu – tu z kolei inspiracją stały się meble ogrodowe, użyte do jego wyposażenia – obłe, przypominające swoimi kształtami kamienie.

Bardzo ciekawym elementem tego projektu jest seria tabliczek związanych z certyfikacją WELL. Mają one zachęcać pracowników do zdrowego i przyjaznego dla środowiska stylu życia: przypominają o piciu wody, jedzeniu owoców, zachęcają do chodzenia po schodach.

Do ich zaprojektowania został użyty kolejny modernistyczny krój pisma Selznick - w przeciwieństwie do Paneuropy Novy ma on dekoracyjny, wręcz biżuteryjny charakter, bardzo charakterystyczny dla lat 30. XX wieku. Jest inspirowany stylem Art Deco i – jak można domyślać się na podstawie nazwy – kinowymi napisami z tamtych czasów.

Strzeliste liternictwo współgra ze wszystkimi (równie strzelistymi) formami elementów wayfindingu. Krój ma przyciągać wzrok, zachęcać do przeczytania informacji, które wpływają na polepszenie samopoczucia pracujących w biurze, jest więc mniej formalny, atrakcyjny, jest trochę mrugnięciem oka do czytających – "tak, jesteśmy w latach 30.".

Kiedy nastąpił przełom? Kiedy było wiadomo, że obrana droga jest jedyną słuszną?

BZ: Gdy powstał projekt muralu, który sprawił nam wszystkim tak dużo radości, cała reszta też się wreszcie odblokowała. Grafiki na szkleniach przeszły metamorfozę, dzięki wprowadzeniu świeżej krwi do naszego zespołu.

Bardzo ciekawym elementem tego projektu jest seria tabliczek związanych z certyfikacją WELL. Mają one zachęcać pracowników do zdrowego i przyjaznego dla środowiska stylu życia: przypominają o piciu wody, jedzeniu owoców, zachęcają do chodzenia po schodach.

Potrzebowaliśmy rozwiązania, które umożliwi nam produkcję i montaż kilkuset metrów tzw. „szronów”, ale jednocześnie nie zaburzy pierwotnej wizji, stworzonej przez grafika prowadzącego.

Biuro kancelarii CMS położone jest na 39. piętrze najwyższego budynku UE, Varso Tower. fot. Moodauthors

Udało się! Testy na szkleniach w biurze na 39 piętrze Varso Tower zakończyły się sukcesem. Check! Tabliczki z wymienną informacją oparte o ażurową konstrukcję z corianu z montażem magnetycznym. Check! Tablice kierunkowe, semafory. Check! Filigranowe piktogramy frezowane z białego corianu. Check!

Budowniczowie wieszają nad ukończonym budynkiem wiechę, a graficy? Co jest finałem takiego projektu?

BZ: Gdy zamyka się fazę projektową, prototypowanie oraz testy pozostaje produkcja, montaż i… huczne otwarcie. Tak było i w przypadku CMS. Przyjemnie było patrzeć na całość. Nasz projekt znakomicie prezentował się jako integralna część wnętrza zaprojektowanego przez Trzop Architekci. Czuło się, że wizja jest spójna, a „performance” kompletny. Jako zespół czuliśmy się zmęczeni, ale dumni. Ale nasze doświadczenie mówi, że przecięcie wstęgi to nie koniec naszej pracy.

Zawsze potrzebne są poprawki i uzupełnienia, bo rzeczywistość i użytkownik weryfikują każdą wizję. Nie boimy się tego jako Kolektyf. Poszukujemy usprawnień, dowozimy aktualizacje. Projekty żyją, zużywają się i dezaktualizują – choćby dlatego, że zmienia się korzystająca z nich organizacja. Praca nie kończy się z wystawieniem faktury końcowej. Ważne, by tak jak biuro CMS w Varso Tower, dawała nam także satysfakcję.