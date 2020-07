Tak powstawały wnętrza biurowca potentata branży spożywczej

Przestrzenie wspólne biurowca potentata branży spożywczej zaskakują przytulnym wystrojem. Za ich aranżacją stoi pracownia Artsize. Rozmawiamy z arch. Gabrielą Prządką, która opowiada, jak przebiegał proces tworzenia wystroju dla wiodącej marki spożywczej w Polsce.

Maspex to jeden z największych producentów żywności w Polsce, a jednak wnętrze – pomimo sporej powierzchni – sprawia wrażenie bardzo domowego, niekiedy wręcz kameralnego. Czy taki ciepły wystrój był Państwa zamiarem?

Gabriela Prządka: Zdecydowanie tak. Znaliśmy tę firmę od lat, wiemy jak powstawała, jak się rozwijała, w jaki sposób jest prowadzona. Mieliśmy też bliski kontakt z właścicielami, dzięki czemu wiedzieliśmy jaka jest wizja firmy, sposób myślenia i przede wszystkim zarządzania. Pomimo, że jest to firma o ogromnym rozmachu, to atmosfera pozostała domowa, przyjazna ludziom. Za tym więc poszliśmy. Ultranowoczesne i minimalistyczne rozwiązania nie oddały by ducha Maspex. Mieliśmy szczęście, bo monumentalna, czarna elewacja, dała nam idealny kontekst do tego byśmy wewnątrz zrobili coś zaskakującego, pokazując serce firmy. Ten dualizm idealnie pasuje do tej marki.

Jak konkretne oczekiwania względem projektu miał klient? Które z jego elementów są Państwa „wkładem twórczym”?

GP: Jak wspomniałam nasze relacje z firmą Maspex trwały już jakiś czas, zatem był to moment w którym dostaliśmy wolną rękę, mieliśmy zaufanie inwestora ale też wiedzieliśmy, że stoi przed nami duże wyzwanie i duża odpowiedzialność. Koncepcja była bardzo mocno przemyślana, świetnie zwizualizowana i miała wartości, którym firma hołduje. Była też bardzo odważna, ale skoro Maspex idzie z duchem czasu to i przestrzeń w której tworzy się to wszystko musi taka być…Z dwóch linii wybrali jedną, właśnie tę miodową. Dostaliśmy ramy budżetowe i tutaj balansowaliśmy tak, by postawić na najważniejsze wizualnie rzeczy kosztem innych miej ważnych. Dlatego w aranżacji nie brakuje światowych marek i topowych rozwiązań ale też sprytnych zabiegów, które pozwoliły utrzymać budżet!

Jak sami Państwo przyznajecie, w projekcie staraliście się zastosować rozwiązania pojawiające się na światowym rynku aranżacji wnętrz biurowych – czy możecie wymienić niektóre z takich rozwiązań? Jakie nowinki czy ciekawostki aranżacyjne lub technologiczne się w nim znalazły?

GP: Naszym głównym zadaniem był projekt aranżacji części wspólnych oraz reprezentacyjnych. Dzisiaj właśnie te części są obejmowane główną uwagą projektantów wnętrz, gdyż chodzi o to by stworzyć wszystkim pracującym w biurowcu osobom oraz gościom odpowiedni komfort odpowiadając na ich potrzeby. Szliśmy więc za tymi potrzebami a główne to: spotkania z klientami, nowoczesne technologie kontaktu oraz dostępu do stref, miejsca kreatywne, miejsca relaksu, spotkań i oczywiście kulinarne, gdzie spotyka się cała firma.