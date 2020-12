Tapety w przestrzeniach wspólnych: sposób na podniesienie prestiżu inwestycji

Nasze produkty mają ogromny potencjał, który można doskonale wykorzystać zarówno w obiektach komercyjnych, ale także w częściach wspólnych nieruchomości, podnosząc jej prestiż i bezpieczeństwo, a co za tym idzie wartość — mówi Małgorzata Krzeczowska, Sales Manager i Prokurent w Newmor Polska.

W częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych powszechnie wykańcza się ściany farbą. Dlaczego warto sięgnąć po tapety?

Największą zaletę tapet obiektowych stanowi przede wszystkim ich funkcja ochronna – zabezpieczają ścianę przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także maskują delikatne niedoskonałości powierzchni. Dodatkowo ich czyszczenie i konserwacja jest niezwykle proste, co jest bardzo ważnym aspektem w obecnej sytuacji, która zmusza nas do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie delikatnych środków czyszczących nie uszkodzi powierzchni tapety, nie wpłynie na jej kolor ani wygląd, czego przy ścianach pomalowanych farbą nie możemy być pewni. Decydując się na tego typu wykończenie, możemy mieć pewność, że nasza inwestycja będzie zachwycać latami.

Dodatkowym atutem, który może być niezwykle istotny dla przyszłych mieszkańców, jest autorska technologia Clean Vinyl Technology™ marki Len-Tex. Dzięki niej okleiny ścienne pozbawione są wszelkich szkodliwych substancji takich jak m.in. ftalany i metale ciężkie, mając niezwykle pozytywny wpływ na jakość powietrza we wnętrzach.

Kolejną istotną zaletą jest unikalny i prestiżowy efekt wizualny, jaki możemy osiągnąć w gruncie rzeczy w bardzo prosty sposób. Designerskie wzory, a także możliwość personalizacji nadruków pozwalają na stworzenie oryginalnych przestrzeni wspólnych. W ten sposób możemy podnieść standard naszej inwestycji — oferując luksusowe i bezpieczne wykończenie. Wysoka jakość materiałów wykończeniowych to wysoka jakość naszej inwestycji — warto o tym pamiętać.

Do kogo kierujecie swoją ofertę? Czy są to konkretne inwestycje?

Ofertę kierujemy przede wszystkim do architektów, inwestorów i deweloperów, którzy pragną zapewnić mieszkańcom ich inwestycji ochronę i wysoki standard na lata — nie tylko na czas odbiorów. Nasze produkty mają ogromny potencjał, który można doskonale wykorzystać zarówno w obiektach komercyjnych, ale także w częściach wspólnych nieruchomości, podnosząc jej prestiż i bezpieczeństwo, a co za tym idzie wartość.

Czy deweloperzy korzystają również z innych produktów z oferty Newmor Polska?

Tapety obiektowe to nasz topowy produkt, który znalazł swoje zastosowanie w wielu realizacjach. Deweloperzy jednak coraz częściej chcą urozmaicić przestrzenie wspólne, korzystając z wykładzin dywanowych, paneli winylowych w lobby mieszkaniowym, czy wykładzin PVC. Nieruchomości o wysokim standardzie to między innymi atrakcyjne widoki z okna, doskonała lokalizacja czy udogodnienia w postaci basenu i siłowni, ale także designerskie wykończenie części wspólnych. Niestandardowe rozwiązania w wykończeniu tych przestrzeni to bezsprzeczny atut, który wyróżnia daną inwestycję na tle konkurencji i realnie wpływa na wzrost sprzedaży.