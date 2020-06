Terence Woodgate: Zawsze bardziej interesuje mnie odejmowanie niż dodawanie

Terence Woodgate to projektant przemysłowy, znany ze swoich pozbawionych zbędnych zdobień projektów mebli i oświetlenia, a przy tym eleganckich i innowacyjnych, obsesyjnie wręcz wyczulony na punkcie detali. Na początku swojej kariery kształcił się w kierunku inżynierii projektowej, a następnie zajął się projektowaniem mebli. Ostatnio zaprojektował w ramach projektu "Legacy" nietuzinkowy zestaw kanap z drewna.

W jaki sposób podszedłeś do zaprojektowania tego zestawu?

Terence Woodgate: Umówiłem się na spotkanie z Aleksem Beardem w Royal Opera House i obserwowałem sposób, w jaki siedzi i jaki ma stosunek do mebli w pokoju spotkań. Zauważyłem, że wysokość siedziska w kanapach była chyba za duża, mniej więcej na poziomie siedzisk krzeseł, które się znajdowały w pomieszczeniu; zazwyczaj kanapy czy sofy mają siedziska umieszczone nieco niżej. To wprowadzało zupełnie odmienną dynamikę w pokoju – każdy wydawał się siedzieć na tym samym poziomie, więc nie było osób, które by się garbiły. Potrzeba była czegoś miększego i wygodniejszego niż ława, ale też nieco wyższego niż zwykła sofa.

Czym się inspirowałeś?

Terence Woodgate: Najczęściej pomysły czerpię z geometrii – to ona pokazuje mi drogę, nadaje mi kierunek. Lubię tekstury, ale nie dążę do tego, aby coś udekorować za wszelką cenę. Bardziej interesuje mnie odejmowanie niż dodawanie, a zatem i w tym projekcie pojawiło się usunięcie pewnej części formy.

W jaki sposób drewno nadało kierunek twojemu projektowi?

Terence Woodgate: Jedną z wytycznych projektu było ukazanie charakteru amerykańskiego dębu czerwonego, zwrócenie na nie szczególnej uwagi. Podoba mi się takie podejście, ponieważ drewno ma wspaniałe właściwości dotykowe – miło się po nim przesuwa dłonią czy na nim siada, więc czymś zupełnie naturalnym stało się wykonanie podłokietników w całości z drewna. Szybko okazało się, że ich kształt stał się wiodącym elementem całego projektu. Zależało mi na tym, aby oparcia wyglądały na bardzo lekkie, więc wykorzystałem technikę, której używałem już wcześniej – dokonałem sfazowania brzegów, co nadało im delikatności. Same siedziska zostały od góry wytapicerowane piękną przyciemnianą skórą, która nadaje całości naturalnego wyglądu.

Jakie wyzwania związane z realizacją projektu okazały się najistotniejsze?

Terence Woodgate: Na pewno wyzwaniem było tempo pracy, jakie musiałem sobie narzucić. Miałem ledwie nieco ponad tydzień na zebranie pomysłów i planów, a to dla mnie dość przerażające. Czasami projekt jawi się w głowie już na samym początku, kiedy cała geometria układa się w spójną całość. Innymi razy z kolei walczy z projektantem – wtedy trzeba taką ideę przepracować lub zmodyfikować, a czasem nawet pozbyć się jej i zacząć od nowa. Cieszę się, że tym razem wszystko poskładało się dość płynnie.