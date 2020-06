To było wyzwanie dla architekta. Dawne schronisko PTTK zmienił w luksusowy hotel

W sercu Beskidu Śląskiego, u źródeł Wisły i otulony beskidzkimi lasami, znajduje się hotel Aries Hotel & Spa. Paweł Stec, główny architekt Aries Hotel & Spa w Wiśle, nie ukrywa, że dużym wyzwaniem była przemiana schroniska PTTK na luksusowy hotel. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestora, chcą stworzyć hotel oferujący duży zakres usług w najwyższym standardzie, zmuszeni byliśmy rozbudować istniejący, wpisany w tutejszy krajobraz budynek oraz przebudować jego dotychczasowe wnętrze, co wiązało się z dość sporymi zmianami w istniejącym obiekcie - tłumaczy.

Hotele projektuje się zgodnie z ogólnymi wytycznymi aranżacji wnętrz. Jednak istnieje wiele szczegółów, które mogą sprawić, że wnętrze może również zostać wizytówką danego miejsca hotelowego. Jakie wyzwania stają przed architektem, jeżeli inwestor wybrał na hotel dawne schronisko PTTK?

Paweł Stec: Trzeba przyznać, że powierzone nam zadanie nie było to proste. Musimy mieć na uwadze, że przy nowo projektowanym budynku architekt projektuje obiekt, uwzględniając obecnie obowiązujące przepisy i normy, a przede wszystkim oczekiwania inwestora. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z istniejącym budynkiem z ubiegłego wieku, gdzie wymagania, jakie stawiano tego typu obiektom w tamtym okresie, były zupełnie inne, niż są dzisiaj. Z racji tego, iż pierwotny budynek jeszcze do niedawna pełnił funkcję schroniska, jego komfort, układ funkcjonalno-przestrzenny był odmienny do oczekiwanego standardu hotelu czterogwiazdkowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestora, chcą stworzyć hotel oferujący duży zakres usługo najwyższym standardzie, zmuszeni byliśmy rozbudować istniejący, wpisany w tutejszy krajobraz budynek oraz przebudować jego dotychczasowe wnętrze, co wiązało się z dość sporymi zmianami w istniejącym obiekcie. Chcieliśmy ograniczyć zmiany w istniejącej formie tak, aby była ona po zakończeniu prac nadal czytelna, co jak widać w efekcie, się udało. Staraliśmy się, aby rozbudowa przeprowadzona była nieinwazyjnie, dobudowując do starego budynku, parterową część z licznymi otworami okiennymi. Emocji dodała wyjątkowa lokalizacja istniejącego budynku nad „Małą Zaporą”, wśród otaczającej beskidzkiej przyrody, która pomogła w „ustawieniu” części dobudowanej i wykorzystaniu walorów widokowych tak, aby przyszli goście mogli w całej okazałości podziwiać piękno natury. Starając się utrzymać ciepły i naturalny klimat na elewacjach, zostały wprowadzone elementy okładzin kamiennych i drewnianych, które niewątpliwie są domeną stylu górskich kurortów i tutejszego regionu.

Jakie elementy wpływają na unikalny styl Aries Wisła?

Paweł Stec: Tę wyjątkową przestrzeń, tworzą nietuzinkowe, designerskie elementy wyposażenia wnętrz oraz fakt, że większość tych mebli jest wykonywana na indywidualne zamówienie inwestora. Kreując wnętrza, nie korzystaliśmy z typowych wzorów czy mebli dostępnych u producentów. Projektowane były one od podstaw, tak aby miały jedyny, niepowtarzalny design. W wielu miejscach wprowadziliśmy elementy naturalnego drewna nawiązujące stylistyką i formą do lokalnego rzemiosła. Niewątpliwie dodatkowy wpływ na unikatowy styl hotelu ma fakt, iż w wielu elementach wystroju wnętrz „wplecione” są wzory i grafiki nawiązujące do regionu Beskidu Śląskiego Na przykład wzory beskidzkich rozet, przenikających się w zróżnicowanych konfiguracjach, na różnych elementach w całym obiekcie, które zaczerpnięte zostały z elementów dekoracyjnych zdobiących jeden z zabytkowych kościołów w okolicznej wsi. Unikalną dekoracją są indywidualne wzory wykładzin, tapet, zasłon oraz obrazy zdobiące pokoje i korytarze ukazujące roślinność regionu. Również elementy dekoracyjne na elewacji frontowej budynku, które zdobią wejście główne do hotelu, to nic innego jak nawiązanie do koronek koniakowskich, które są tak ważnym kulturowym elementem tego regionu. To wszystko daje nam poczucie stworzenia wyjątkowej przestrzeni wpisującej się w tutejszy region.