Tomasz Bradecki, Politechnika Śląska: Być może nieco zwolnimy tempo, ale pokonamy ten problem

Pandemia koronawirusa wpływa na wszystkie sektory, w tym na branże związane z architekturą i szeroko rozumianym projektowaniem. Jak sobie radzą pracownie architektoniczne? Jak wygląda sytuacja na uczelni? O tym mówi Tomasz Bradecki, prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Politechnika Śląska.

- Biura architektoniczne w większości przeszły na pracę zdalną, ograniczają kontakty do minimum, zachowują środki ostrożności podczas nadzorów na budowie i innych koniecznych spotkań. Na szczęście specyfika zawodu na to pozwala, choć na pewno nie ułatwia realizowanych zadań - zauważa Tomasz Bradecki.

Podobnie jest z uczelniami. - Kontakty ze studentami organizowane są zdalnie, online przy użyciu różnych narzędzi np. platformy zdalnej edukacji. Popularne, ale nieczęsto wykorzystywane idee e-learningu są dziś w miarę możliwości wdrażane. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej prowadzący konsultują projekty online, realizują wykłady według harmonogramu. Zarówno w biurach, jak i w placówkach dydaktycznych potrzeba było kilku dni na przygotowania. Powoduje to drobne komplikacje, ale są one do pokonania - opowiada Tomasz Bradecki.

Czy projektowanie może się odbywać w warunkach zdalnych? - Wydaje się, że tak, choć na pewno skutki tego będą odczuwalne. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga wciąż kontaktu z urzędami - stąd mogą być opóźnienia, nadzory na budowach trzeba zminimalizować lub odkładać, podobnie jak egzaminy czy klauzury dla studentów - wskazuje.

Obawy są, ale bądźmy optymistami

Jak to wpłynie w przyszłości na samą branżę? - Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Bądźmy jednak optymistami. Być może nieco zwolnimy tempo, ale sądzę, że potrafimy być racjonalni i pokonamy ten problem - twierdzi Tomasz Bradecki.

Zdaniem Tomasza Bradeckiego, na chwilę obecną należy wybrać właściwe metody i narzędzia pracy zdalnej. Kluczowa tutaj jest koordynacja zarówno po stronie liderów, prowadzących jak i po stronie wykonawców, uczestników. - Obawy rzecz jasna są, ale być może da się znaleźć właściwe rozwiązania - przekonuje.

- Jeszcze tydzień temu nikt do końca nie wyobrażał sobie konsultacji projektu, czy wykładu online, np. konsultacji piętnastoosobowej grupy studentów siedzących w swoich domach, a dziś temat wdrażamy - wskazuje.

Jako pozytywny przykład podaje jeden z międzynarodowych projektów Archea, który Politechnika Śląska współrealizuje jako Wydział Architektury z innymi Wydziałami z Włoch, Niemiec i Francji. - W zeszłym tygodniu udało nam się testowo zrobić pierwszą wideokonferencję z wykorzystaniem wielkoformatowych monitorów dotykowych. Celem projektu finansowanego z Unii Europejskiej jest m.in. wdrożenie e-learningu, wykorzystanie nowych metod - opowiada i dodaje, że funkcjonują bardziej zaawansowane narzędzia, w tym technologie BIM, w których projektanci mogą się wymieniać danymi i rysunkami w czasie rzeczywistym bez konieczności spotkania. - Patrzmy więc w przyszłość z optymizmem, przynajmniej na tę chwilę - konkluduje.