Tomasz Konior: Uwielbiam dobre wzorce i staram się z nich czerpać garściami

Urbanista i architekt powinien być obserwatorem życia. Nie ma lepszej inspiracji niż przyglądanie się zachowaniu i nawykom ludzi. Jednocześnie uwielbiam dobre wzorce i staram się z nich czerpać garściami. To bardziej cenne i mniej ryzykowne niż zbyt silne ego, które sprawia, że architekci forsują swoje wizje bez ich sprawdzenia - przyznaje Tomasz Konior, architekt, założyciel Konior Studio.

Urbanista i architekt powinien być przede wszystkim obserwatorem życia, ponieważ koncepcje, które rodzą się w jego głowie muszą wynikać z potrzeb ludzi.

- Jest to naturalna sytuacja, w której należy uzupełnić to co jest, tym czego brakuje. Nie ma lepszej inspiracji niż przyglądanie się zachowaniu ludzi i ich nawykom - uważa Tomasz Konior, architekt i założyciel Konior Studio.

W końcu w tym, co projektują architekci i urbaniści żyją ludzie i toczy się ich codzienny świat. - Dlatego nasza praca jest taka niezwykła - uważa Tomasz Konior.

Architekt przyznaje, że uwielbia dobre wzorce i stara się z nich czerpać garściami. - Jest to bardziej cenne i mniej ryzykowne niż zbyt silne ego, które sprawia, że architekci forsują swoje wizje bez ich sprawdzenia. To duże ryzyko - przyznaje Tomasz Konior.

Jednocześnie dodaje, że jego drugim - po Katowicach - ukochanym miejscem na ziemi jest Toskania, która od wieków zachowuje swój niezwykły klimat.

- Podziwiam widoczną tam więź między kulturą a naturą oraz to, jak są skomponowane miasta i jak się w nich żyje. Do tego należy dodać tradycję, jedzenie i wino. Wszystkie te elementy do siebie pasują. Mam wrażenie, że dochodzi do absolutnie unikalnej, niepowtarzalnej synergii, z którą mamy bardzo rzadko do czynienia - opowiada Tomasz Konior.

To bezcenne, ponieważ miasto jest najbardziej złożonym organizmem, w którym ścierają się bardzo różne, często przeciwstawne potrzeby i postawy. Dlatego szukanie równowagi jest niezwykle skomplikowanym procesem.