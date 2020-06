Tomek Rygalik: Musi istnieć dobry powód, aby powstało kolejne krzesło

Z otwartością podchodzi do projektowania i szuka nowych dróg. Wartości, które stoją za każdym projektem mebla i wnętrza są dla niego kluczowe. O wzornictwie i aranżacji przestrzeni rozmawiamy z Tomkiem Rygalikiem, jedną z najbardziej uznanych postaci polskiego designu.

Jaka jest, Twoim zdaniem, definicja dobrze zaprojektowanego wnętrza? Jakie wnętrza lubisz?

Każde wnętrze, zarówno to prywatne, jak też publiczne to przestrzeń, która definiuje nas jako ludzi i wspiera komfort codziennego życia. Właśnie dlatego, bardzo ważna jest jakość zaprojektowanych przedmiotów, czy materiałów użytych we wnętrzu. Jednak, gdy myślę o jakości, czy nawet o luksusie, to nie mówię o ociekających złotem i drogimi kamieniami mieszkaniach, tylko o rozwiązaniach, które przynoszą nam małe przyjemności codziennego użytkowania przestrzeni. Często są to rzeczy niewymagające wielkich inwestycji, bardzo przyziemne, ale dające dużo satysfakcji. Przecież w domu odpoczywamy po ciężkim dniu pracy. Jest to miejsce, które musi być nam bliskie, dostosowane do unikalnych potrzeb konkretnej osoby. Wnętrze powinno wnosić subtelne użytkowe udogodnienia, a także posiadać charakter wynikający z preferencji estetycznych.

Trzeba jednak pamiętać, ze nasza osobista przestrzeń jest tak naprawdę tłem codziennego życia, a jej aktorami są ludzie. Sadzę, ze często za bardzo stylizujemy wnętrza, próbując je w jakiś szczególny sposób zaakcentować. Wtedy zamiast stanowić tło, staja się aktorami, graja pierwsze skrzypce, są nadmiernie udekorowane, przez co stanowią konkurencje dla nas, dla naszej osobowości. Niektóre rozwiązania zajmują nie tylko fizyczną przestrzeń, ale też zawłaszczają strefę przeznaczoną do myślenia, rozwoju, wyobraźni.

Warto mieć świadomość, ze rozwiązania zastosowane w aranżacji mieszkania mogą często zdominować wnętrze. Zaczynając każdy dzień z taka przysłowiową „czystą kartą”, od razu jesteśmy w pewien sposób uwarunkowani przez artefakty, obiekty, które tą przestrzeń nam narzuca. Bywa tak, ze wnętrze „mówi zbyt głośno”, zamiast być cichym wsparciem codziennego życia, relaksu. Zawsze to podkreślam, bo w prywatnej przestrzeni umysł potrzebuje wyciszenia – głównie po to, by ciągle na nowo kreatywnie i otwarcie pracować. Przesyt bodźców nie służy współczesnym ludziom, stąd coraz bardziej aktualne staje się poszukiwanie przestrzeni dla psychicznego wytchnienia. Nic dziwnego, ze wnętrza w klasztorach czy samotnie mnichów to miejsca bardzo puste, w których człowiek, jego aktywność, ta fizyczna, jak też duchowa jest najważniejsza. O tym często zapominamy, chcąc zrobić coś szczególnego we wnętrzu.

Oczywiście, musimy dążyć do tworzenia unikalnych, dedykowanych, subiektywnych wnętrz, by były jak najbardziej „nasze”. W urządzaniu idealnej przestrzeni nie chodzi o rozwiązania stricte estetyczne. Jak wiemy wzornictwo to nie tylko atrakcyjność wizualna, ale także użytkowa, związana ze wspieraniem najbardziej przyziemnych udogodnień. W aranżacji przestrzeni równie ważna może okazać się ciekawa tkanina, struktura, którą lubimy dotykać, miękkość poduchy czy kolory i inne elementy, będące afirmacją codziennych rytuałów.