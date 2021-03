Trendy w architekturze: jaka będzie stolarka otworowa przyszłości?

Na co będą zwracać uwagę producenci i dostawcy w najbliższych latach w kontekście rozwoju stolarki otworowej? Na te i inne pytania, odpowiada Małgorzata Wojtasik dyrektor handlowa, członek zarządu Aluprof SA.

Rozwój rodzimej stolarki napędzany jest coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami w zakresie ekologii i technologii. Dlatego dzisiejsze okna, drzwi czy bramy już nie tylko pełnią swoją podstawową funkcje, ale też np. potrafią oszczędzać energię i produkować ją z wykorzystaniem słońca. Dlatego z całą pewnością możemy powiedzieć, że rodzima branża stolarki wychodzi z sektora materiałów budowlanych, szturmem podbijając segment systemów zarządzania energią w budynkach.

Po kryzysowym 2020 roku możemy zaobserwować, że ten trend wyraźnie przyspiesza. Na co jeszcze będą zwracać uwagę producenci i dostawcy w najbliższych latach w kontekście rozwoju stolarki otworowej? Na te i inne pytania, w ramach konkursu POiD Building Awards 2021, odpowiada Małgorzata Wojtasik dyrektor handlowa, członek zarządu Aluprof SA.

Stolarka otworowa w trzech słowach:

Małgorzata Wojtasik: Energooszczędność vs komfort cieplny, bezpieczeństwo rozumiane przez pryzmat człowieka, ale także jako przyszłość środowiska oraz design. Trudno sparafrazować tylko w trzech słowach to, co daje nam stolarka otworowa. Okna i drzwi to niezbędna część każdego domu i obiektu komercyjnego, produkcja ich elementów wpływa na pozostawiany ślad węglowy, a także późniejszy komfort użytkowania oraz eksploatację.

Zgodnie z zaktualizowaną strategią Aluprof na najbliższe lata myśląc o przyszłości stolarki otworowej, realizujemy wizję tworzenia rozwiązań neutralnych klimatycznie, o znikomym śladzie węglowym, która poprawi warunki życia ludzi oraz znacząco wpłynie na polepszenie klimatu na naszej planecie. Do tej pory jako lider wśród dostawców architektonicznych rozwiązań aluminiowych wyznaczaliśmy jakościowe trendy dla całej branży – nie zamierzamy zwalniać tempa. Kolejnym krokiem w walce o lepsze jutro jest nasza ulepszona, szczegółowa analiza śladu węglowego wyrobów własnych i nowe deklaracje związane ze zrównoważonym rozwojem firmy.

Jakie ogólnoświatowe trendy mają swoje odbicie również w naszej branży?

MW: Branża budowlana w skali globalnej odpowiada za 39% rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To właśnie nasz sektor ma największy wpływ na efektywną dekarbonizację. Nic więc dziwnego, że najważniejszym ogólnoświatowym trendem są obecnie programy i akcje nakierowane na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Aluprof zmierza właśnie w tym kierunku, stawiając sobie za cel wraz z całą Grupą Kapitałową Grupą Kęty m.in. obniżenie śladu węglowego o 15%.