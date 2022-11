Tworzą nieplace zabaw, gdzie hitem jest... kuchnia błotna. Z Pracownią K. o budowaniu dla dzieci z wikliny i drewna

Drzewo, pagórek, kamień - wystarczy tak niewiele, aby dzieci zaczęły się bawić. Na Zachodzie naturalne place zabaw znane są od lat, w Polsce dopiero raczkują. - Przeprowadzono mnóstwo badań i obserwacji, które potwierdzają, że tego typu miejsca są przyjaźniejsze dla dzieci - mówi Ańa Komorowska, założycielka Pracowni K., która specjalizuje się w tworzeniu tzw. Nieplaców Zabaw.

Wasza pracownia jest autorami Nieplaców zabaw. Czym one są?

Ańa Komorowska: Można tę frazę rozumieć dwojako. W pierwszym znaczeniu mieszczą się wszystkie niestandardowe, autorskie place zabaw. Nieplac – czyli miejsce, które służy do zabawy, ale nie jest płaskim, nudnym plackiem. Może być ogrodem, nieużytkiem. Mogą to być Kosmiczne Kręgi Zabaw lub Archeologiczny Ogród Zabaw. Takie miejsca projektujemy. Ale nieplac zabaw to również miejsca, które dzieci wykorzystują do zabawy, mimo że nie zostały zaprojektowane i przeznaczone do tego celu. Nieplacem zabaw może być pagórek usypany podczas budowy domu, krawężnik lub drzewo do wspinania.

Skąd pomysł na projektowane naturalnych przestrzeni dla dzieci? To wyszło z Waszych obserwacji, czy przeprowadzaliście też badania?

Miałam okazję część studiów spędzić w niemieckim Kaiserslautern. W uczelnianej bibliotece natrafiłam na publikacje poświęcone naturalnym placom zabaw. Zakochałam się w tej koncepcji i postanowiłam promować ją w Polsce. W literaturze niemiecko- i angielskojęzycznej pojęcia Naturspielplatz i natural playground są znane od dawna. Przeprowadzono mnóstwo badań i obserwacji, które potwierdzają, że tego typu miejsca są przyjaźniejsze dla dzieci (ale też dla ich opiekunów). Oferują dzieciom więcej – zarówno pod względem rozwoju fizycznego (złapanie równowagi na nierównej kłodzie jest trudniejsze niż na prosto przyciętej kantówce) czy społecznego (aby zbudować szałas potrzebujemy kilku osób do pomocy). Nie wspominając już o rozwoju wyobraźni (bujak z kłody może być czymkolwiek, podczas gdy samochodzik zawsze będzie samochodzikiem) i kreatywności (gdy trzeba zbudować własny tor przeszkód z dostarczonych pieńków). Do tego należy dodać badania zebrane przez Richarda Louva, autora książki „Ostatnie dziecko lasu”, które pokazują jak ważne dla dzieci jest kontakt z naturą, a jak fatalny może być jej brak.

Jaki jest odbiór Waszych działań? Polscy odbiorcy wydają się bardzo przyzwyczajeni do kolorów, plastiku i tzw. efektu „wow”, który nieraz przybiera mocno krzykliwą formę.

Zawsze bardzo pozytywny. Mamy niebywałe szczęście do klientów. Od samego początku docierały do nas te osoby, które były zachwycone ideą naturalnych placów zabaw, które poszukiwały czegoś nowego, niesztampowego. Nie musieliśmy nikogo przekonywać. Jednocześnie przez cały czas prowadziliśmy działalność edukacyjną – poprzez książki, podcast Nieplac Zabaw, wykłady i warsztaty – pokazywaliśmy, że można inaczej, że nie jesteśmy skazani na nudne place zabaw, że da się to zrobić zgodnie z normą bezpieczeństwa. Rozwiewaliśmy wątpliwości, tłumaczyliśmy. Dzięki temu coraz więcej osób zaczęło się takich miejsc domagać, coraz więcej samorządów i właścicieli przedszkoli się do tego przekonywało.

Czy wśród zamawiających/inwestorów jest coraz więcej zainteresowanych naturalną formą zagospodarowania przestrzeni dla dzieci?

Widzę bardzo duży postęp w tym zakresie w przeciągu ostatnich 10 lat. Jest coraz więcej świadomych rodziców, którzy wybierają (chociażby w budżecie obywatelskim) naturalne place zabaw i coraz więcej urzędników i osób decyzyjnych, którzy na takie rozwiązania się decydują. Wciąż jednak brakuje dobrych wykonawców. Są, ale jest ich zdecydowanie za mało.

Co dzieci lubią najbardziej jeśli chodzi o elementy nieplacu? Która atrakcja robi furorę?

Zdecydowanie hitem jest kuchnia błotna. Teraz jest ona powszechna, trafiła nawet do katalogów producentów standardowych placów zabaw (!). Na prośbę naszych klientów zrobiliśmy nawet dokładną instrukcję budowy takiej kuchni (książka „Jak zbudować kuchnię błotną”). Kolejny hit to woda pod wszelkimi postaciami – jako tor wodny, fontanna lub nawet jezioro. W Amsterdamie wiele tyrolek poprowadzonych jest nad wodą. Same ukształtowanie terenu może być dla dzieci atrakcją. Zawsze powtarzam, że od pagórka lepsze są tylko... dwa pagórki. Na pagórku można oprzeć zjeżdżalnię, puścić linę do wspinania, pod nim zrobić tunel. I dużo, dużo zieleni – ale nie takiej idealnie zaprojektowanej. „Krzaczory”, w których można się schować, ale którym nie zaszkodzi, jeśli czasem ułamiemy gałązkę czy liść do kuchni błotnej.

Zajmujecie się również wydawaniem książek. Jest Pani autorką publikacji pt. „Ścieżka bosych stóp”, „Jeśli nie plac zabaw to co?” oraz „Kuchnia błotna”. Aspekt propagatorski i edukacyjny jest dla Was niezwykle istotny. Faktycznie zapomnieliśmy jak bawić się bez zabawek? Wyobraźnia się spłyciła?

Nie wiem dlaczego tak się stało, ale faktycznie nasze pokolenie – to które bawiło się na placach budowy, wspinało na drzewa i całe dnie biegało samopas – zupełnie inaczej wychowuje swoje dzieci. Zabrania zabawy ogniem, wchodzenia na płot, samodzielnego wychodzenia na podwórko. Drugim problemem jest to, że współczesne dzieci mają o wiele mniej czasu na swobodną zabawę. W naszych książkach, w podkaście Nieplac Zabaw tłumaczymy jak zaprojektować i zbudować naturalny plac zabaw, ale bardzo często zachęcamy też do refleksji na temat wychowania i relacji z dziećmi.

Porozmawiajmy o pieniądzach. Wybudowanie nieplacu zabaw jest tańsze czy droższe od regularnego placu zabaw?

Powiem tak – może być znacznie tańsze, ale może być i droższe. Bo z jednej strony wiele naturalnych elementów i nawierzchni będzie tańszych niż katalogowe urządzenia czy nawierzchnia syntetyczna. Ale z drugiej – jak wspomniałam, nadal brakuje wykonawców, więc czasami usługa wykonania takiego niestandardowego obiektu, będzie kosztować więcej. Należy też wziąć pod uwagę, że naturalne place zabaw wymagają regularnych prac konserwatorskich – nawierzchnie sypkie należy uzupełniać, rośliny podlewać. Ale dotyczy to również standardowych placów zabaw, gdzie naprawy i kontrole również są potrzebne.

Która realizacja jest Waszą ulubioną?

Mamy kilka dużych realizacji, którymi moglibyśmy się chwalić – np. Archeologiczny Ogród Zabaw w Krakowie, który otrzymał nagrodę Kraków bez barier czy Wiślany Plac Zabaw przy plaży Poniatówka w Warszawie. Ale mnie osobiście najbardziej cieszą ogrody przedszkolne w Poznaniu. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Poznania zaprojektowaliśmy 20 ogrodów przy przedszkolach samorządowych, które zwykle nie mogą pozwolić sobie na zamówienie projektu u architekta krajobrazu. Mieliśmy do dyspozycji bardzo mały budżet w stosunku do potrzeb, więc każdy projekt był nie lada wyzwaniem. I co najważniejsze – wszystkie projekty powstały w ścisłej współpracy z kadrą przedszkola.

Nad czym dziś pracujecie?

Kontynuujemy współpracę z Urzędem Miasta Poznania, tym razem projektujemy ogród szkolny.