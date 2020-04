W dobie pandemii, uczymy się oszczędnie gospodarować swoim czasem

Większość projektantów wnętrz jest przyzwyczajona do pracy on-line, bo inaczej nie moglibyśmy realizować zleceń w różnych miastach czy krajach. Ten system pracy jest nam bardzo bliski. Obecna sytuacja wymusza na nas jednak dostosowanie się do nowych reguł – podkreśla Beata Ignasiak, projektantka i stylistka wnętrz, właściciela pracowni Ignasiak Interiors.

– Większość moich klientów nie wycofała się z realizacji już rozpoczętych projektów czy inwestycji. Wyjątek stanowi jedynie grupa lekarzy, która pracuje w szpitalach i ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Ze względów bezpieczeństwa wspólnie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu trwających realizacji i odłożenie ich na czas po kwarantannie. To wszystko, co dotyczy każdego człowieka, dotyczy też inwestora, więc my też musimy się nad tą sytuacją pochylić. W między czasie pojawiły się jednak nowe zlecenia na już – podkreśla Beata Inasiak.

Projektantka dodaje, że nie planowała i absolutnie nie planuje zamknięcia swojej działalności. – Wręcz przeciwnie. Poinformowałam wszystkich klientów i mieszkańców mojego regionu o konsultacjach on-line, o możliwości dostarczania materiałów pod dom przez odpowiednio zabezpieczoną ekipę, przygotowaną na obecną sytuację. Tak więc wszystko jestem w stanie zorganizować jeżeli ktoś ma taką potrzebę nawet w dobie koronawirusa czy izolacji.

Beata Ignasiak podkreśliła także, że sytuacja, w które znaleźliśmy się dziś wpłynie na to, jak nasza praca będzie wyglądała za jakiś czas, w przyszłości. – Uczymy się bardziej oszczędnie gospodarować swoim czasem. Teraz siedząc przy komputerze i przy telefonie jestem w stanie zorganizować, spiąć w całość więcej tematów niż w sytuacji, gdy musiałam gdzieś pojechać, z kimś z się spotkać. Myślę, więc że to uszanowanie czasu będzie miało przełożenie na kolejne inwestycje. Z drugiej jednak strony człowiek jest zwierzęciem stadnym i tak naprawdę wszyscy potrzebujemy w kontakcie drugiej osoby. Czekamy na to. Z czasem na pewno zbalansujemy tą sytuację.