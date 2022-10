W Norwegii dziwią się, że u nas wszystko jest stawiane z betonu. Pierwszy wywiad Dark Arkitekter w Polsce

Drewno wykorzystywane na placach budowy w Norwegii pochodzi z lokalnych zasobów, a dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej jest ono praktycznie niewyczerpalne. Budynki tworzone są z poszanowaniem dla istniejącej przestrzeni - mówi Sebastian Grzesiak, CEO Dark Arkitekter w Polsce, pierwszego zagranicznego oddziału znanej skandynawskiej pracowni.

Skąd pomysł, aby otworzyć pierwsze zagraniczne biuro akurat w Polsce? Nasz kraj tak bardzo jest w tyle, czy ma w sobie ogromny potencjał aby przyjąć skandynawskie standardy?

Sebastian Grzesiak, CEO Dark Arkitekter w Polsce: Zdecydowanie ma potencjał! Na otwarcie zagranicznego biura złożyło się wiele czynników. DARK Arkitekter od dłuższego czasu ma ambicje związane z wkroczeniem na szerszy europejski rynek, gdyż w Norwegii koncern Dark Design Group (DDG) jest już dobrze rozpoznawalną marką. Natomiast teraz znalazła się grupa odważnych ludzi, która chciała podjąć się tego zadania oraz dzieli wizję całej organizacji. Nie bez znaczenia były tutaj nadarzające się okoliczności, analiza lokalnego rynku oraz stworzenie strategii dotyczącej rozwoju biura.

Okres pandemii był trudnym czasem, skłaniającym do przemyśleń odnośnie funkcjonowania miast i architektury, nie tylko ze środowiskowego punktu widzenia, ale również ludzkiego. Polskie miasta przez ostatnie dekady przeszły wielką transformację, a branża aktywnie wyciąga wnioski i koreluje kurs, biorąc pod uwagę światowe nurty związane ze zmianami klimatu.

W Norwegii ze względu na lokalny rynek oraz charakterystykę inwestycyjną, przez lata wypracowane zostały standardy które wpisują się w te zmiany, a zrealizowane obiekty potwierdzają ich słuszność. Teraz mają szansę wejść do głównego nurtu w projektowaniu i realizacji obiektów w całej Europie.

Skandynawskie standardy przenikają do każdej dziedziny projektowania oraz budowy. W kwestii materiałów istotne jest ich odpowiedzialne wykorzystanie. Dla przykładu, drewno wykorzystywane na placach budowy w Norwegii pochodzi z lokalnych zasobów, a dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej jest ono praktycznie niewyczerpalne. Ma na to wpływ nacisk, jaki jest kładziony na środowisko, w którym są tworzone budynki z poszanowaniem dla istniejącej przestrzeni. To z kolei zwiększa komfort użytkowania, a norweskie warunki techniczne są wyśrubowane w tych zagadnieniach, m.in. jeżeli chodzi o środowisko miejsca pracy.

Dlaczego Gdańsk?

Z powodów zarówno osobistych, jak i biznesowych. Gdańsk jest jednym z najlepszych miast do życia w Polsce, potwierdzają to nawet badania! Czujemy się dobrze będąc blisko morza i natury, żyjąc w miejscu różnorodnym, którego skala jest znacznie bliższa człowiekowi, w porównaniu do większych metropolii.

Norweski projektu Dark Arkitekter, fot. mat. pras.

Pod względem inwestycyjnym Gdańsk jest nadal nienasycony, widzimy na własnych oczach jak się rozwija. Dodatkowo jest to miasto portowe, a nasze doświadczenia związane z przekształcaniem tego typu miast w Norwegii oraz rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych pozwala nam jeszcze bardziej docenić i zrozumieć jego wartość i dziedzictwo, które się w nim kryje.

Ile na ten moment liczy polski zespół? Jakie są plany rozwoju?

Stworzyliśmy 4-osobowy trzon naszego biura z wielopłaszczyznowym doświadczeniem zawodowym - krajowym oraz zagranicznym. Jest to dla nas ważny i ekscytujący moment, ponieważ jako zespół już zdążyliśmy współpracować ze sobą i poznać się w ramach różnych projektów.

Obecnie wchodzimy w kolejną fazę, w której podążając za mottem firmy „wpływamy na rozwój” (norweskie „vi skaper avtrykk”), chcemy skupić się na projektowaniu architektury skoncentrowanej na człowieku i jego jakości życia, oraz na rozpowszechnianiu wiedzy na temat systemów zrównoważonego budownictwa.

Jednocześnie kładziemy nacisk na wysokie standardy pracy oraz ciągłe poszerzanie naszej wiedzy. Mamy ambicje, aby nasze biuro rosło i rozwijało się organicznie wraz z nowymi projektami, aby stać się liderem zrównoważonego rozwoju. W naszej pracy nie ograniczamy się jedynie do Gdańska i Polski, międzynarodowe kontakty i inicjatywy są dla nas równie ważne.

Jak bardzo jest to autonomiczna jednostka, a jak bardzo musi konsultować projekty z Norwegią?

Jesteśmy w pełni autonomiczną jednostką DDG odpowiadającą za projekty w Polsce. Możliwość konsultowania projektów z Norwegią jest nasza siłą i konsultujemy je w zależności od naszych własnych potrzeb. Należąc do Dark Design Group, mamy ten przywilej, iż możemy wymieniać się zasobami, doświadczeniami oraz wiedzą w ramach firmy liczącej blisko 200 pracowników. Łączą nas wspólne wartości, metodyka pracy oraz podejście do kreowania przestrzeni w projektowaniu.

Które cechy nordyckiego podejścia do architektury chcecie najbardziej zaimplementować w Polsce?

Architektura jest wypadkową kontekstu, uwarunkowań, ludzi zaangażowanych w powstawanie projektu, jak również wielu innych czynników dzięki którym uzyskuje się różnorodność i wyjątkowość każdej realizacji. Podejście do niej i sposób projektowania na całym świecie stale się zmienia i podlega ciągłemu rozwojowi wraz z dostępnymi materiałami, trendami i nowymi technologiami.

Natomiast zawsze projektuje się dla ludzi i z ludźmi – i ten ludzki aspekt w naszej pracy jest bardzo ważny, gdyż tego nauczyła nas wieloletnia praktyka w Norwegii. Skoncentrowanie się na ludziach, począwszy od projektowania dla nich, poprzez interdyscyplinarną współpracę, po budowanie zaufania z partnerami i dzielenie się wiedzą, to przepis na tworzenie udanych, wartościowych projektów. To podejście się sprawdza i dlatego implementujemy je w naszej pracy. Formalnie zapisujemy je w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz ESG.

Drugim ważnym elementem skandynawskiego podejścia do projektowania, które nas inspiruje, jest troska o środowisko i wzięcie odpowiedzialności za wpływ jakie wywiera na nie działalność człowieka. Jesteśmy w przełomowym momencie, gdyż poprzez wiele analiz oraz raportów możemy zmierzyć wpływ naszych działań na planetę.

Jako projektanci, którzy są świadomi tej wiedzy, jesteśmy zobowiązani aby uczestniczyć w procesie propagowania nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań, które przyczyniają się do lepszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Skandynawia jest liderem i pionierem wykorzystywania tychże rozwiązań w budownictwie.

Oczywiście, naszą intencją nie jest narzucanie czegokolwiek naszym partnerom. Chcemy skupić się na uświadamianiu i pokazywaniu nowych możliwości, które już istnieją na rynku i sprawdzają się w innych miejscach.

Polska to jeden z największych producentów drewna w Europie. Dark Arkitekter z kolei lubi pracować z tym materiałem. Jak chcecie wykorzystać te dwa aspekty?

W Polsce dyskusje o wykorzystaniu drewna w budownictwie toczą się od wielu lat. Nasi koledzy z branży starają się rozpowszechniać wiedzę o drewnie wśród inwestorów. Natomiast wydaje nam się, że wciąż brakuje powszechnej świadomości o tym, jak wiele zalet ma ten materiał. Chcemy pokazać, że drewno jest trwałe, ekologiczne, przystępne cenowo, oraz można z niego szybko budować, a również - choć to może najważniejsze - wpływa na większy komfort użytkownika, gdyż jest po prostu zdrowsze od innych materiałów. Bazując na naszym doświadczeniu z realizacji w Norwegii – wiemy, że nowoczesne konstrukcje drewniane pozwalają na osiągnięcie klasy odporności ogniowej wystarczającej do projektowania wielokondygnacynych budynków w tej technologii.

W Skandynawii wykorzystuje się drewno jako materiał konstrukcyjny praktycznie w każdym budynku. Wznosi się tam z niego zarówno małe domki, duże budynki wielorodzinne, jak również wysokie biurowce o 10-20 kondygnacjach - nikogo to nie dziwi. Mamy realizacje wykorzystujące drewno w całości konstrukcji, jak biurowec Spor X (10 kondygnacji, technologia CLT), oraz częściowo w ramach dużego założenia mieszkaniowego Meierikvartalet (17 kondygnacji, technologia szkieletowa).

Skoro opłaca się budować z drewna w krajach północnych to, dlaczego miałoby się to nie opłacać u nas? Nasi goście z Norwegii dziwią się, że w Polsce wszystko stawia się z betonu. Przecież proces budowy trwa wtedy tak długo! Poskładanie gotowych elementów z drewna jest bardziej efektywne, a my znamy się na tym najlepiej.

Dark Arkitekter to specjaliści od architektury drugiego obiektu i zrównoważonego rozwoju. Jakie pionierskie rozwiązania w tej materii już pojawiły się w Norwegii, a w Polsce debiut mają przed sobą?

Najlepszym przykładem pionierskich rozwiązań wdrożonych w życie jest 10-piętrowy projekt Spor X, nominowany w tym roku do nagród portalu Deezen. Konstrukcja budynku została wykonana wyłącznie z drewna litego i klejonego, co czyni go najwyższym budynkiem w Norwegii wykonanym w tej technologii. Bardzo ważny jest też aspekt lokalny, gdzie drewno pochodziło z sąsiadujących lasów Drammen, a sama fabryka drewna położona była jedynie pół godziny drogi od miejsca budowy, aktywizując lokalny rynek.

Podczas projektowania stworzony został cyfrowy model ‘Digital Twin’, zwiększający kontrolę nad procesem budowy i zmniejszający ilość błędów. W trakcie budowy budynek był skanowany w technologii ‘point cloud’ aby stworzyć model budynku w czasie rzeczywistym, który najpierw był wykorzystywany by zapewnić precyzję na budowie, a po oddaniu do użytkowania uprościć zarządzanie obiektem poprzez możliwość dodawania nowych informacji do modelu.

W trakcie realizacji naszego biurowca Spor X współpracowaliśmy z inżynierami ds. zabezpieczeń ppoż. oraz producentami drewnianych elementów konstrukcji i izolacji, aby detale i założenia projektowe które chcieliśmy zastosować były zaaprobowane w ramach przepisów przeciwpożarowych. Rysunki stworzone w wyniku tej współpracy stały się typowymi detalami producentów i mogą być teraz wykorzystywane przez pozostałe pracownie projektowe w Norwegii.

Bardzo ciekawym projektem jest również Økern Portal. Pośród wielu założeń ekologicznych, najistotniejszym jest realizacja największego zielonego dachu w północnej Europie. Posiada on aktywnie biologicznie tarasy z intensywną roślinnością oraz ogródkami warzywnymi, które przyczyniają się do magazynowania i odpływania wody w sposób naturalny. Ponadto zielony dach Økern Portal ma wpływ na wyrównywanie wahań temperatury oraz efektywne wiązanie zanieczyszczeń.

Podane przykłady pokazują nasze zaangażowanie w zapewnienie różnorodności gospodarki drugiego obiegu oraz ograniczenie śladu węglowego nowych realizacji. Dodatkowo analizujemy możliwości odzyskiwania i powtórnego wykorzystania materiałów budowlanych, w celu unikania marnotrawstwa i utylizacji szkodliwych odpadów. Chcemy wydłużyć cykl życia materiałów i postrzegamy je jako zasoby do wykorzystania w przyszłości, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. Oprócz przynoszenia środowiskowych oraz ekonomicznych korzyści, to podejście kształtuje nasz sposób myślenia w projektowaniu. Zestawiamy stare z nowym, tworząc nową tożsamość projektową i estetykę.

Architekci z Polski, którzy Wam imponują?

W Polsce jest wielu architektów, których projekty prezentują wysoki poziom. Jako, że mieszkamy w Gdańsku za przykład możemy wskazać m.in. kameralne osiedle Riverview projektu APA Wojciechowski Architekci.

Czy pracujecie już nad jakimś projektem w Polsce? Co to będzie?

Jesteśmy zaangażowani w duży projekt w Gdańsku, ale jest zbyt wcześnie abyśmy mogli zdradzić więcej szczegółów.