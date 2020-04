W obliczu pandemii koronawirusa. Workspace na nowo

Trendy, które powoli rewolucjonizowały biura, nie są już tak aktualne. Wielofunkcyjność biur, nastawienie na ekologię oraz próba tworzenia bardziej przyjaznej i domowej atmosfery przestały być priorytetem. Sytuacja na rynku pracy diametralnie zmieniła się w marcu tego roku, w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 - wskazuje Izabela Kutyła, Senior Architect i Creative Expert w Schwitzke Górski.

Warunki pracy mają ogromny wpływ na komfort pracowników, a co za tym idzie na ich kreatywność i produktywność. - W czasach, kiedy w wielu branżach to praca szukała człowieka, wnętrza biur nierzadko były czynnikiem wpływającym na decyzję potencjalnych pracowników. Miało to wpływ na powstanie coraz bardziej pomysłowych i skupionych na użytkownikach przestrzeniach biurowych. Rozwijająca się firma, zatrudniająca coraz więcej ludzi, inwestowała głównie w wielkopowierzchniowe lokale w biurowcach. Oprócz przestrzeni do pracy, czyli tak zwanych obszarów administracji, wyposażone były one również w duże obszary regeneracji (kuchnie i jadalnie, przestrzenie relaksu) oraz obszary komunikacji (sale konferencyjne, stanowiska do spotkań, pomieszczenia do pracy cichej). Miały zapewnić pracownikom nie tylko biurko i krzesło, ale również wygodę pracy w grupie i przestrzenie socjalne - opowiada Izabela Kutyła, Senior Architect i Creative Expert w Schwitzke Górski.

Miejsca pracy kształtowane były w różnorodny sposób, ale charakteryzowało je wyraźne oddzielenie od pozostałych części biura. - Jednym z rodzajów były biura komórkowe, charakteryzujące się podziałem przestrzeni na mniejsze pokoje, z których każdy składał się z kilku stanowisk. Takie rozwiązanie, choć zapewniało prywatność, blokowało swobodną komunikację i utrudniało zarządzanie zespołami. Kolejnym i najbardziej powszechnym modelem biur jest open space. W takiej przestrzeni nie znajdziemy podziałów pomiędzy stanowiskami pracy, co gwarantuje sprawny przepływ informacji oraz elastyczność aranżacji. Dużym minusem tego rozwiązania jest wysoki poziom hałasu oraz brak prywatności. Remedium miała być ewolucja open space’u, czyli biuro strefowe, które oprócz tradycyjnych miejsc do pracy, zapewnia dodatkowe pokoje, sale umożliwiające przeprowadzenie różnego rodzaju spotkań, dopasowanych do specyfiki pracy danej organizacji. Kolejnym etapem rozwoju biur jest Activity Based Workplace, wprowadzane na naszym rynku - mówi ekspert i dodaje, że to rozwiązanie polegało na zmianie proporcji powierzchni pomiędzy strefami administracyjnymi a obszarami koncentracji i komunikacji na rzecz tych drugich. - Ta koncepcja opiera się na różnorodności, czyli silnej współpracy ludzi w zespołach oraz na zapewnieniu strefy wsparcia i pracy indywidualnej