W projektowaniu najważniejszy jest człowiek. Rozmowa z arch. Aleksandrą Kozłowską

Niezwykła wrażliwość i uważne podejście do każdego projektu to cechy, które pomagają w codziennej pracy Aleksandrze Kozłowskiej z pracowni KWK Promes. Młoda architekta opowiada nam o tym, co lubi w procesie projektowania, jak wspomina swój udział w konkursie Koło „Projekt Łazienki” oraz jak wygrana wpłynęła na jej ścieżkę zawodową.

Co jest dla Pani najważniejsze w projektowaniu? Forma, funkcja, człowiek – a może jeszcze coś innego?

Gdybym miała wybrać jeden z wyżej wymienionych elementów – bez wahania odpowiedziałabym, że człowiek. Pozwolę sobie powtórzyć za Zumthorem: „Dobra architektura winna człowieka przyjmować, pozwalać mu przeżywać i mieszkać, a nie coś mu wmawiać”. Jako architekci nie projektujemy budynków dla siebie, nie stawiamy sobie pomników – tworzymy dla ludzi, użytkowników, określonego społeczeństwa. De facto ostateczny cel każdego budynku leży poza samą architekturą. Ale tak naprawdę nie da się oddzielić czynnika ludzkiego od pozostałych składowych – to jest układ naczyń połączonych. Logicznie zaprojektowana funkcja i forma służyć będzie użytkownikom i otoczeniu. Jeden czynnik wynika tu z drugiego i w budynku zaprojektowanym dla ludzi – żaden nie może funkcjonować bez pozostałych. Razem muszą tworzyć spójną, synchroniczną całość.

Który etap pracy nad projektem jest dla Pani najbardziej interesujący i dlaczego?

Najbardziej fascynuje mnie sam początek pracy nad projektem, jeszcze zanim pojawi się koncepcja – poznawanie miejsca, w którym ma być zrealizowany dany obiekt, definiowanie problemu i szukanie sposobu, jak go rozwiązać, sublimowanie tematu… Cały research, analiza kontekstu, poznanie potencjalnych użytkowników, ale też osób, które nie będą korzystały z mającego powstać budynku bezpośrednio, ale jednak będą go widzieć, będą mieć z nim jakiś kontakt. Podczas całego tego procesu staram się być wyjątkowo uważna. W pewnym momencie wszystkie informacje, odczucia i bodźce dają efekt i pozwalają odpowiedzieć na pytania projektowe.

Jak wspomina Pani swój udział w konkursie Koło? Czy wpłynął on na rozwój Pani kariery?

Brałam udział w konkursie w 2018 roku, kiedy studiowałam architekturę na Politechnice Łódzkiej. To był bardzo trudny semestr – sporo się działo na uczelni, poza tym pracowałam, szukałam już doświadczenia w biurach projektowych, zajmowałam się projektami indywidualnymi. Ponadto wraz z grupą przyjaciół byłam zaangażowana w inne konkursy i do końca się wahałam, czy brać udział w kolejnym. W tamtej edycji zadaniem było zaprojektowanie toalety publicznej przy bulwarach rzeki Słupi w Słupsku. Decyzję pomógł mi podjąć spontaniczny wyjazd – któregoś dnia, razem z partnerem wsiedliśmy do samochodu

i pojechaliśmy na cały dzień z Łodzi do Słupska. Byłam w tym mieście pierwszy raz – kiedy tylko je zobaczyłam zrozumiałam, że muszę wziąć udział w konkursie. Atmosfera bulwarów i całego miasta wywarła na mnie duże wrażenie. W mojej głowie pojawiły się wspomnienia z dzieciństwa, z wakacyjnych wyjazdów nad morze. Architektura, pruskie mury, cegła, do tego zapach morskiej bryzy i niezbyt ładna pogoda – tego dnia było deszczowo i mgliście – to wszystko razem stworzyło niemal magiczną, mistyczną i tajemniczą aurę. Chciałam, żeby inni zobaczyli to miejsce moimi oczami, aby powstał projekt, który nie przesłoni reliktów przeszłości i otaczającej natury.