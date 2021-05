Wellbeing, proptech i biophilic design. Biurowce przyszłości muszą zmierzać w tę stronę

Elegancka klasyka w biurach to już przeżytek, wellbeing to teraźniejszość, co zatem przyniesie przyszłość? Według Macieja Kotarskiego, leasing directora w Olivia Business Centre, jutro należy do idei biofilic design, re-use i proptech, a wszystko to w służbie komfortu i dobrostanu pracowników. Najemcy wraz z deweloperami i zarządcami będą tworzyć otoczenie sprzyjające pracownikom, ich dobremu samopoczuciu i rozwojowi.

Olivia Prime jest biurowcem przyszłości?

Z pewnością pod wieloma względami Olivia Prime jest budynkiem unikalnym. Zupełnie innym, niż większość istniejących do tej pory biurowców w Polsce.

Z czego to wynika?

Przede wszystkim z bezkompromisowego dążenia do kontaktu z naturą. Otwierane okna to już oczywistość. Ten budynek ma 4 rozległe, wspólne tarasy dachowe o zróżnicowanych funkcjach: wypoczynkowy, widokowy i amfiteatralny, 2 duże, prywatne tarasy dachowe, prywatne loggie na każdym piętrze tak, aby w każdym biurze była możliwość wyjścia na dwór. W tym roku budujemy też szereg prywatnych tarasów i galerii, okalających budynek na niższych piętrach. Kontakt z naturą to też hol główny, wypełniony zielenią, podwieszoną nawet pod sufitem oraz takie detale jak drewniane filary fasady, które wyglądają niesamowicie w ultranowoczesnym biurowcu. Hol w trzonie B jest zakomponowany zgodnie z teorią shin-rin-youku, czyli kąpieli leśnych, a windy są całe wyłożone litym drewnem – dosłownie pachnie w nich naturą. Aż trudno w to uwierzyć, ale w tych windach aż się chce głęboko zaczerpnąć powietrza w płuca.

Wreszcie sztuka, budynek jest nią przesycony. Murale na wszystkich holach w części A, ściany zaprojektowane jak obrazy, w holu głównym ekrany – pionowe konstrukcje, które się przesuwają w kilku płaszczyznach. Na części z nich wiszą elektroniczne ekrany, natomiast pozostałe są fantastycznym nośnikiem dla dzieł sztuki, które będziemy regularnie zmieniać.

Sztuka w przewadze?

Tak. W Olivia Prime ściany wewnątrz budynku zdobią murale, których autorem jest Looney, trójmiejski twórca dzieł streetartowych. Prócz nich na ścianach holi mamy panoramy miejskie, które kierunkują odbiorcę nieco w stronę tak zwanej sztuki naiwnej. Całościowo ma to ogromny wpływ na wyjątkowość biurowca.

Sztuka stała się trendem w biurowcach?

Każda firma chce, aby jej biuro się wyróżniało. Naszym zadaniem jest sprawiać, aby szeroko pojęte części wspólne w biurowcu były odzwierciedleniem potrzeb użytkowników, a percepcja tych potrzeb jest zmienna. Doskonale można się o tym przekonać, analizując nasze poszczególne budynki i wykonane w nich aranżacje wnętrz.

Każdy budynek zamyka w sobie pewną ideę?

Doskonale obrazuje to przykład Olivii Tower, której projekt ukierunkowany jest na prestiż. Rozpoczynając projekt wyobrażaliśmy sobie ten budynek jako „świątynię biznesu”. Wnętrze holu głównego jest stosunkowo ciemne, z gwiazdkami – świetlnymi punktami na suficie. Odzwierciedla koncepcję „jeziora nocą”, jest wyjątkowo eleganckie i spokojne.