Wiktoria Lenart: pora na odpowiedzialne projektowanie

Kiedy Wiktoria Lenart projektowała urządzenie do diagnostyki grypy Flu SensDX nie mogła przewidzieć, że niedługo może zostać ono wykorzystane w pandemii koronawirusa. - Ta platforma ma to do siebie, że można ją dostosować do każdego patogenu. Bardzo mocno pracujemy nad szybkim testem koronawirusa i faktycznie dokładnie tę samą platformę wykorzystamy - zapowiada Wiktoria Lenart. - Od strony dizajnu musimy wprowadzić zmiany, uwzględniające większą zakaźność tego wirusa - dodaje projektantka.

Zapytana o to, czy wzornictwo najbliższych kilku lat zostanie zdominowane przez temat koronawirusa, Wiktoria Lenart jest raczej sceptyczna. - Natura ludzka jest taka, że my szybka zapominamy i wracamy do normalności. W tej chwili faktycznie wszystkie zasoby, i drukarze 3D, i projektanci skupiają się na walce z wirusem; drukowane są części do respiratorów, przyłbice - obserwuje designerka. - Ale ja mam nadzieję, że projektowanie zmieni się w ogóle, ponieważ skutki pandemii odbijają się na produkcji dóbr, na popycie, na podaży. Jeszcze przed wirusem dużo mówiło się o kryzysie ekologicznym, klimatycznym, o potrzebie zmian, ale niewiele się robiło. (…) Epidemia sprawi, że każdy z nas sobie przewartościuje pewne rzeczy. Mam nadzieję, że zaczniemy rozliczać wpływ takich branż, jak fast fashion, fast furniture, a projektowanie stanie się bardziej odpowiedzialne - apeluje Wiktoria Lenart.

Projektantka rozprawia się także ze standardowym modelem ośmiogodzinnej pracy w biurze. - Ten model sztywnej prac przy biurku się spektakularnie kończył jeszcze przed pandemią. To już było mocno przestarzałe wraz z dynamicznymi zmianami, które dała nam technologia, lepszy sprzęt, internet. Ale nie wszyscy sobie jeszcze dopuszczali tę możliwość i zdawali sobie sprawę z tego, jak dynamicznie one zachodzą - mówiła. Projektantka nie jest natomiast przekonana, czy home office stanie się nowym modelem pracy. - W swojej pracy doktorskiej opisywałam widoczny zwrot takich zjawisk, jak flexible office czy just in time offie, który musi znaleźć odzwierciedlenie chociażby w projektowaniu wyposażenia coworkingu. (...) Epidemia pokazuje, że praca zdalna jest możliwa, ale czy długofalowo ona jest lepsza niż praca w biurze? Tego jeszcze nie wiadomo.