Wiwisekcja ducha firmy magicznym składnikiem projektowania biur

Projektowanie biur na przestrzeni ostatnich lat uległo spektakularnym zmianom. Gdy już wydawało się, że trendy łatwo jest przewidzieć, pojawiła się weryfikująca rzeczywistość pandemia. O współczesnym aranżowaniu biur, potrzebach pracowników i case study Olivii Business Centre opowiada Anna Branicka, architekt Design Anatomy.

Design Anatomy ma w portfolio kilkaset projektów. Od całych budynków, po setki metrów biur. Jak zmieniało się spojrzenie na biura i biurowce przez ostatnie lata?

Kiedyś biuro było miejscem pracy. Tylko. Bez zbędnych udogodnień. Funkcjonalne biurko, krzesło, lampka na stole, komputer.

Kiedy zaczęły powstawać centra biznesowe, koncentrowano się głównie na nich. Przestronne, nowoczesne, marmurowo-szklane. Miały wyglądać i olśniewać. Im więcej marmuru, szkła i aluminium tym większy prestiż, nobilitacja, większe uznanie. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Styl życia oraz oczekiwania pracowników i pracodawców na tyle, że przepych przestał mieć znaczenie. Liczą się wygoda, kreatywny proces twórczy, koncentracja na pracowniku, na jego samopoczuciu i emocjach. To rewolucja.

Biuro zyskało więc na znaczeniu?

Zdecydowanie. Oczywiście, funkcjonalne i nowoczesne centrum biznesowe z szerokim wachlarzem usług będzie pierwszym wyborem klientów, ale to biura w tych centrach są ich enklawą i mają gwarantować jakość, której oczekują.

Pracownik na pierwszym planie…

Coraz ważniejsze, a nawet najważniejsze stają się potrzeby pracownika. Trzeba go nie tylko zachęcić do przyjścia do tej a nie innej firmy, ale też go zatrzymać. Pracodawcy wydają więc coraz częściej i chętniej środki na elementy, które pozwalają czuć się w biurze swobodnie. Trochę jak w domu. Projektujemy więc strefy pracy oraz chillout-roomy. Biura, a przynajmniej niektóre ich części są „udomowione”.

Koncentrujecie się zatem na tym, kim jest pracownik? Czego potrzebuje, co go relaksuje, co aktywizuje?

Nie powiem tu niczego nowego; jesteśmy częścią natury. Koi nas szum wody czy zieleń drzew. Potrzebujemy i pracy i regeneracji. Jesteśmy bardziej kreatywni, bardziej wydajni, gdy jesteśmy wypoczęci. Jako architekci staramy się wpisać w ten cykl. Stąd naturalne materiały, wszechobecna roślinność, tarasy, loggie, uchylne okna czy elementy elewacji w najwyższych nawet budynkach, jak Olivia Star.

Za każdym razem staramy się wsłuchać w potrzeby klienta i jego pracowników. Niektóre zadania można przecież wykonywać poza biurkiem, w minimalistycznym miejscu pracy z dala od zgiełku open space, w kameralnej sali spotkań, na kanapie czy w fotelu. Ale szukamy też przestrzeni, które integrują, pozwalając na złapanie oddechu. To często kuchnie oraz strefy relaksu, z hamakami, wygodnymi siedziskami, z piłkarzykami, konsolami play station, półkami pełnymi książek. Np. w SII zaprojektowaliśmy zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkową. Biuro, które ma 5 kondygnacji, jest połączone wewnętrznymi klatkami schodowymi, co ułatwiło nam pracę. SII dysponuje też przestronnym prywatnym tarasem, a na nim wspólną dla całej firmy jadalnią. To nowy poziom komfortu w biurowcach.