Właściciele marki Nobonobo o projektowaniu przyszłości

Marka Nobonobo we współpracy z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych zorganizowała plebiscyt dla projektantów, w którym designerzy mieli zaprojektować sofę tapicerowaną przyszłości. O inicjatywie opowiadają właściciele marki, Tomasz Matejczyk i Monika Struska.

REKLAMA

Właściciele marki Nobonobo – Tomasz Matejczyk i Monika Struska opowiadają o unikalnej inicjatywie „Przyszłość sofy tapicerowanej”, która jest wynikiem współpracy z Wydziałem Wzornictwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także o odpowiedzialnym projektowaniu i talencie młodych osób, które kreują naszą przyszłość.

Tegoroczna inicjatywna Państwa marki i Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie odbyła się pod hasłem „Przyszłość sofy tapicerowanej”. Skąd pojawił się pomysł na ten unikalny projekt?

Tomasz Matejczyk: Pomysł narodził się podczas współpracy z Tomkiem Rygalikiem jako dyrektorem kreatywnym naszej marki. Chcieliśmy się przekonać, jak młode osoby, stawiające pierwsze kroki w projektowaniu produktów, odnajdą się w takim zadaniu, jakim jest projekt sofy przyjaznej środowisku. Chcieliśmy zobaczyć świeże spojrzenie młodych projektantów na proces tworzenia mebla tapicerowanego i poznać unikalne pomysły na odpowiedzialne projektowanie „przyszłości”.

Monika Struska: To właśnie młodzi, pomysłowi ludzie będą kreować rzeczywistość w przyszłości, więc naszą inicjatywę uważamy za taki mały, kreatywny test, który dał niesamowity rezultat.

Projektowanie sofy przyszłości jest dużym wyzwaniem, a jednocześnie możliwością poszerzenia horyzontów. Jakie były wytyczne i założenia projektowe inicjatywy „Przyszłość sofy tapicerowanej”?

TM: Głównym założeniem inicjatywy „Przyszłość sofy tapicerowanej”, poza wykreowaniem unikalnego, ponadczasowego designu produktu, było stworzenie jak najbardziej ekologicznej sofy. Uczestnicy musieli wykoncypować użycie niestandardowych rozwiązań technologicznych, a przy tym sprawić, by produkt spełniał wszystkie funkcje kanapy do odpoczynku.

Z punktu widzenia producenta mebli tapicerowanych, co musieli wziąć pod uwagę uczestnicy projektu, podczas pracy nad koncepcją sofy?

MS: Dla nas, jako producenta mebli tapicerowanych, produkt powinien mieć tzw. „to coś”. Dla naszej marki, to przede wszystkim jak najlepszy komfort, który jest możliwy do uzyskania. Najwięcej uwagi zwracamy na detale, ponieważ to one tworzą ponadprzeciętność produktu, a więc młodzi projektanci mieli nie lada wyzwanie.

TM: Jednak, jak każdy producent, nieustannie poszukujemy również rozwiązań biznesowych. Istotna więc była dla nas także perspektywa urzeczywistnienia produkcji tych rozwiązań wewnątrz firmy, jak również sprzedaż w przyszłości.

Jaka według Państwa jest recepta na udany projekt „Sofy przyszłości”?

TM: Jeśli pomysł na design przyszłości nazwać „receptą”, to jest to kreatywne, ale zarazem unikalne myślenie o wzorach. To tworzenie ikonicznych rozwiązań na obecne czasy, które w przyszłości będą standardem w danej branży. Każdy projektant produktu powinien szukać rozwiązań, które przeniosą do rzeczywistości nasze i jego marzenia, będą wyznaczać schematy działania innym i kierować ludzkość do przodu.