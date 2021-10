Współpraca architektów i producentów powinna mieć mocne fundamenty

Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem projektu stoi nie tylko trafność proponowanych rozwiązań i zadowolenie klienta, ale również... udana współpraca na linii architekt-producent. Jak udoskonalić newralgiczne elementy dialogu? Jakich narzędzi używać? O tym porozmawialiśmy z Magdą Skibką, PLN Design Group.

REKLAMA

Jak na dziś dzień wygląda współpraca między architektami a producentami? Jest coraz lepiej, czy relacja pozostawia wiele do życzenia?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele się zmieniło. Dziś współpraca na linii architekt-producent jest wielowymiarowa. Kiedyś opierała się na rabatach za wykorzystanie konkretnego produktu w projekcie. Dziś firmy są otwarte na współpracę z architektami na wielu płaszczyznach – doradczej, trendseterskiej, czy projektowej. A idąc o krok dalej – architekci stają się ambasadorami marek, czy konkretnych kolekcji. Relacje, jakie firmy budują z architektami są już bardziej świadome i trwałe.



Obserwując branżę - widzę również firmy, które nie mają strategii. Działają na zasadzie „tu i teraz”. Brakuje im mocnego fundamentu, podstaw a już mają wymyślony szereg inicjatyw dla architekta. To może być zgubne, a jak wiemy pierwsze wrażenie jest tylko raz. Później znacznie trudniej nawiązać partnerskie relacje.

Które punkty współpracy stanowią najbardziej newralgiczny element?

Nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że prowizja. Zwłaszcza przy realizacjach z obszaru HoReCa, czy office. Są architekci, dla których to jest bardzo ważny element we współpracy z producentem, ale są też tacy, którzy z tego nie korzystają. Wśród producentów jest bardzo podobnie. Nie mnie to oceniać, jednak podczas prawie każdego mojego spotkania z firmą – ten temat jest wywoływany jako pierwszy. Chciałabym natomiast zwrócić uwagę na jeszcze jeden, który coraz częściej z kolei jest wskazywany przez architektów, czyli support ze strony firmy. Jedna osoba – wyznaczona do kontaktu dla architektów, która zna ofertę firmy, ale przede wszystkim jest merytoryczna – ma wiedzę techniczną i może architektowi po prostu pomóc. To jest ogromna wartość po stronie firmy i ku uciesze zapewne wielu architektów – widzę coraz więcej ogłoszeń o pracę na opiekuna architekta np. na LinkedIn.

Jakie rozwiązania mogą pomóc w komunikacji?

Przede wszystkim partnerstwo – to jest podstawa w relacjach architekt – firma. Dobrze poukładana od początku komunikacja może procentować latami. Wspomniałam wcześniej o osobie dedykowanej do kontaktu z architektami – to jest to, co w wielu firmach może pomóc poukładać relacje, czy też nawiązać wiele nowych. Nie musimy inwestować w organizacje drogich eventów, zakup wymyślnych gadżetów. Jedna osoba, która będzie takim wsparciem to w zasadzie już połowa sukcesu.

Warto też współpracować z ekspertami zewnętrznymi, którzy znają branżę, a przede wszystkim mają doświadczenie we współpracy z architektami. Z moim zespołem zaczynamy od podstaw – poukładania tego co mamy, stworzenia całego planu i strategii. Przez cały okres współpracy z firmą doradzamy i monitorujemy, ale realizacja jest po jej stronie, dzięki temu zbuduje nie tylko swoją autentyczność, ale też relacje partnerskie z architektami.

Przykład dobrego dialogu to…?