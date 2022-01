Wszystko sprowadza się do rozsądnych i regularnych kalkulacji. Trust Us o sytuacji na rynku meblowym

Czy polskie meble są znane w Europie? Co z dostępnością surowców? W którą stronę będzie zmierzał przemysł? Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us o aktualnej sytuacji na polskim rynku meblowym.

Czy polskie meblarstwo wyrobiło już sobie markę w Europie?

Polskie meblarstwo już od dawna utrzymuje mocną pozycję w Europie, a do tego wciąż się rozwija. Polskie meble są bardzo cenione na zachodzie z uwagi na wysoką jakość. Należy jednak pamiętać, że meblarstwo to nie tylko produkcja ale także design, a pod tym względem w ostatnich latach zdecydowanie dogoniliśmy Europę, co najlepiej widać na największych branżowych targach w Mediolanie czy Kolonii. Dawniej polscy producenci mebli wyraźnie inspirowali się wzorcami włoskimi, ale teraz coraz częściej i śmielej proponują własne rozwiązania projektowe, które oprócz walorów estetycznych, cechują się również dużo większą trwałością. W efekcie coraz więcej polskich zakładów produkuje meble z przeznaczeniem na rynki zachodnie. Niewątpliwym atutem polskich mebli jest również konkurencyjność cenowa.

Czy prestiżowe pracownie architektoniczne spoza naszego kraju często współpracują z polskimi producentami? Z czego to wynika?

Jeżeli chodzi o sektor mebli kontraktowych, w których specjalizuje się Trust Us, to zdecydowanie tak. Przykładami mogą być chociażby takie realizacje jak Hilton Świnoujście Resort & Spa, zaprojektowany przez pracownię z Turcji czy też Mariott Autograf w Krakowie autorstwa Brytyjczyków. Zagraniczni projektanci decydują się na polskich wykonawców głównie ze względów finansowych i logistycznych – polscy producenci są bardziej konkurencyjni i obecni „na miejscu”, co eliminuje problem międzynarodowego transportu, a co za tym idzie – znacznie ogranicza koszty. Ponadto, krajowi producenci lepiej rozumieją potrzeby lokalnego rynku i nierzadko elementem współpracy z zagranicznymi pracowniami jest również modyfikacja ich projektów tak, aby były lepiej dopasowane pod lokalny rynek.

Jak wygląda aktualna sytuacja na polskim rynku mebli kontraktowych?

W ostatnim czasie można zaobserwować wyraźny wzrost zapotrzebowania na meble. W tym momencie Trust Us realizuje ponad 30 zleceń na wyposażenie wnętrz komercyjnych – zarówno w polskich, jak i zagranicznych obiektach. Pandemia i związane z nią obostrzenia i limity gości sprawiły, że wielu hotelarzy postanowiło wykorzystać ten moment na rearanżację wnętrz czy nawet kompletne przebudowy swoich obiektów. Wielokrotnie docierały do mnie sygnały, że końcówka 2021 r. była dla polskich hotelarzy bardzo dobrym okresem.

Jak Pana zdaniem wygląda perspektywa rozwoju sektora hotelarskiego?

Na pewno wiele hoteli będzie wstępować do większych sieci, przyjmując ich logo. Nad morzem i w górach jest mnóstwo sieciowych obiektów hotelowych, które świetnie się sprawdzają. Wiemy, że hotelarze czysto biznesowi mają bardzo ciężkie warunki prowadzenia działalności. Tak samo centra konferencyjne. Są takie obiekty, które pękają w szwach i takie, które mają potężne problemy. Warunki się zmieniają – w Warszawie wciąż jest sporo wolnej powierzchni pod wynajem. Inwestorzy mają więc dylemat, czy inwestować w duże obiekty hotelowe, czy krótkoterminowe przeznaczone pod wynajem.