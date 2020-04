Wybitny krytyk architektury Aaron Betsky w szczerej rozmowie o pandemii w świecie architektury

Stany Zjednoczone są w tej chwili krajem z największą liczbą odnotowanych przypadków koronawirusa, miliony osób straciły pracę. Zapytaliśmy Aarona Betsky'ego, uznanego krytyka architektury o to, jak wygląda sytuacja za oceanem w branży architektonicznej, nowym modelu pracy oraz globalizacji ekonomicznej i kulturowej.

Zapytany o to, jak pandemia odmieni sposób, w jaki projektujemy miasta i czy czeka nas masowa izolacja, Aaron Betsky wątpi w taki scenariusz. - To, co mogliśmy zaobserwować w ostatnich tygodniach, to niesamowite wręcz pragnienie ludzi, aby wychodzić z domów i być razem. Myślę, że takie impulsy, które leżą u podstaw naszej ludzkiej natury przetrwają - mówi.

Ekspert prognozuje jednak zmianę powszechnego modelu pracy i większą popularyzację home office. - Jeżeli wirus w jakikolwiek sposób zmieni nasze podejście, co jest oczywiście trudne do przewidzenia, to uświadomi nam, że obowiązujący model miejsca pracy jako środowiska, w którym człowiek siada przy biurku i wykonuje określone zadanie jest bardzo XIX-wieczną koncepcją i niesamowite jest to, że przetrwał aż tak długo! - przekonuje.

Czy architekci mogą liczyć na pomoc amerykańskiego rządu? - Z tego co mi wiadomo, nie przewidziano żadnych narzędzi konkretnie stworzonych z myślą o architekturze. Oczywiście, każdy, którego dochód nie przekracza 75 tysięcy dolarów, dostanie 1200 dolarów, co nie jest świetnym interesem. Stany Zjednoczone nie wprowadziły rozwiązań, takich jakie zastosowało wiele państw europejskich, typu gwarancje wynagrodzeń, dodatkowe zasiłki dla architektów, którzy stracili pracę itp. - mówi Aaron Betsky.

Co się stanie po pandemii? - Zawsze, kiedy rozmowy schodzą na te tory, bardzo szybko pojawia się temat inwestycji w infrastrukturę. Regularnie, co cztery lata, kiedy w USA odbywają się wybory prezydenckie, każdy kandydat na prezydenta - w tym wypadku również Trump - obiecuje ogromne inwestycje w infrastrukturę. Bieżący rok nie jest od tego wyjątkiem. (...) Mam nadzieję, że będziemy świadkami takich działań, które siłą rzeczy będą oznaczały również pracę dla architektów. To jednak jedyny rodzaj wsparcia stricte dla architektów, jaki na chwilę obecną widzę - dodaje Betsky.

Według Aarona Betsky'ego pandemia nie zachwieje globalizacją świata. - Myślę, że zarówno gospodarczo, jak i kulturowo jesteśmy tak bardzo zglobalizowani, że nawet jeżeli jesteśmy teraz świadkami pewnych form lokalizmu, czy też - mniej elegancko - naturalizmu albo, jeszcze gorzej, rasizmu, to koniec z końców nasze wzajemne powiązania i zależności w kontekście zasobów ludzkich i fizycznych, ale także wiedzy sprawią, że będziemy stale rozwijać się jako jeden glob -konkluduje.