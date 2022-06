Wykańczanie wnętrz: jak obniżyć koszty inwestycji?

W dobie wciąż rosnących cen materiałów wykończeniowych proces aranżacji i wyposażania inwestycji generuje sporo niewiadomych. Mowa tu zarówno o rynku komercyjnym, jak i mieszkaniowym.

Architekci czy firmy wykonawcze projektów o dużej skali mogą korzystać ze znacznie korzystniejszych cen czy terminów wykonawstwa.

Likwidacja obostrzeń związanych z pandemią i powrót do pracy stacjonarnej poprawiły sytuację najmu powierzchni biurowych w całym kraju.

Wiele firm, które do niedawna działały na Ukrainie, przeniosło się do Polski z uwagi na sytuację wojenną.

Inwestorzy, ograniczając koszty wyposażenia wnętrz, coraz częściej decydują się na współpracę z krajowymi architektami i dostawcami mebli.

Współczesna troska o design, zwłaszcza najbardziej eksponowanych przestrzeni obiektów komercyjnych, opiera się więc o przemyślane rozwiązania kompromisowe, a nie jak dotychczas – hi-endowe.

W dobie wciąż rosnących cen materiałów doświadczeni wykonawcy czy architekci są parterami biznesowymi, na których warto postawić. Ich wiedza pomaga ułatwić cały proces i obniżyć jego koszty.

Rynek nieruchomości na wysokiej fali pomimo kryzysu

Mimo wymagającej sytuacji gospodarczej, którą obserwujemy od 2020 roku w naszym kraju, rynek nieruchomości nadal płynie na wysokiej fali. Nie można jednak nie zauważyć trudności, z którymi mierzyć się muszą obecni inwestorzy. Ich sprzymierzeńcami w walce z rosnącymi cenami usług i materiałów i trudnymi decyzjami dotyczącymi aranżacji stają się dziś – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – doświadczeni architekci i wykonawcy.

fot. mat. prasowe

Nie jest tajemnicą, że architekci czy firmy wykonawcze projektów o dużej skali mogą korzystać ze znacznie korzystniejszych cen czy terminów wykonawstwa. Dzięki dobrej znajomości rynku wiedzą, gdzie składać zamówienia, uzyskując przy tym spore rabaty. Koordynacja całego procesu przez doświadczonego partnera zdejmuje z głowy inwestora szereg czynności i komplikacji.

– Projektant, działając w imieniu inwestora, dokonuje rekonesansu rynku, przygotowuje listy zakupowe i dopasowuje je do budżetu określonego przez inwestora, proponując optymalne rozwiązania – mówi Aleksandra Jakóbiak, trójmiejska projektantka wnętrz.

Odpowiada również za stworzenie koncepcji wnętrz i ich funkcjonalność, co samo w sobie może wykluczyć zbędne wydatki i późniejsze rearanżacje. Współpraca z projektantem to również znacznie ułatwiony dostęp do bazy rzetelnych, sprawdzonych wykonawców, którzy dla nich mają znacznie szybsze terminy realizacji.

Przestrzenie biurowe

Likwidacja obostrzeń związanych z pandemią dla większości pracowników oznaczała koniec pracy zdalnej i powrót do biur, co znacznie poprawiło sytuację najmu powierzchni biurowych w całym kraju. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wiele firm, które do niedawna działały na Ukrainie, przeniosło się do Polski z uwagi na sytuację wojenną. W efekcie, dodatkowo przyczyniły się one do zmniejszenia liczby dostępnych powierzchni biurowych i nierzadko – ich architektonicznych rearanżacji, co dla inwestorów oznaczało dodatkowe koszty.

fot. Hanna Połczyńska/ Studio Kroniki

Najmniej kosztowne do wprowadzenia są zmiany na etapie projektowym. Rearanżacja już istniejącej przestrzeni biurowej przebiega zaś najsprawniej, kiedy możliwa jest współpraca właściciela, najemcy, projektanta i wykonawcy. Przemyślana koncepcja może przyczynić się do sporych oszczędności i uniknięcia nierozsądnych wydatków.

– Jeżeli przyszły najemca ma własne oczekiwania wobec przestrzeni, a architekt wykona projekt bez znajomości budynku, to może wygenerować olbrzymie koszty – mówi Wojciech Witek, architekt, współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design.

– Nawet tak prozaiczne zmiany, jak przesunięcie ściany działowej, mogą doprowadzić do sytuacji, w której konieczne będzie np. przerobienie kanału wentylacyjnego. Są to kwestie, do których można się odpowiednio przygotować. Kiedy nasza pracownia ma do czynienia z przestrzenią już zaaranżowaną, najpierw inwentaryzujemy cały budynek, wykonujemy trójwymiarowe skany, żeby sprawdzić, którędy dokładnie przebiegają wszystkie instalacje. Ponadto, projektując nową przestrzeń, od razu współpracujemy z przyszłym wykonawcą. Wymiana informacji już na tym etapie pozwala zaoszczędzić sporo czasu, co skutkuje ograniczeniem kosztów – dodaje.

Apartamenty premium

Decydując się na zakup nieruchomości ważne jest, aby wziąć pod uwagę kwestię dotyczącą finalnego funkcjonowania lokalu. Jeżeli decydujemy się na apartament przeznaczony na cele inwestycyjne, zastanówmy się nad sposobem jego późniejszego funkcjonowania na rynku najmu. Przykładowo, rynek najmu krótkoterminowego wiąże się z dużą eksploatacją lokalu, w związku z tym im wyższa będzie jakość wykorzystanych materiałów, tym dłuższy będzie czas pracy danej nieruchomości.

– Szukajmy rozwiązań trwałych i wytrzymałych, które wcale nie muszą wiele kosztować, zwłaszcza jeżeli działamy w grupie – mówi Justyna Rachuba, manager sieci aparthoteli INA Management. – Dołączenie do grupy apartamentów, które będą wykańczane przez jednego wykonawcę wiąże się nie tylko z oszczędnościami finansowymi, ale również z oszczędnością czasu. W takim modelu dużo łatwiej jest znaleźć zespół wykończeniowy czy, projektantów. Otrzymuje się również znacznie korzystniejsze ceny materiałów oraz optymalizuje koszty związane z logistyką wykończenia. W efekcie otrzymujemy niższą cenę wykończenia jednostki w porównaniu do działania „w pojedynkę” – przekonuje.

W ostatnich latach znacznie powiększył się również segment wynajmu apartamentów premium. Goście doceniają dodatkową przestrzeń, jaką otrzymują decydując się na apartament zamiast pokoju hotelowego. Należy pamiętać, że świadomość gości wynajmujących apartamenty rośnie. Chcą oni doświadczyć czegoś nowego, zainspirować się czy otoczyć komfortową przestrzenią. Samo słowo „apartament” kojarzy się przecież z czymś wyjątkowym, reprezentacyjnym.

– Jeżeli nabywamy nieruchomość w inwestycji o charakterze premium jedyny słuszny kierunek to inwestowanie w materiały najwyższej jakości. Ważny jest całokształt inwestycji – jej design, charakter, ale również wyjątkowy guest experience – mówi Justyna Rachuba. Dopiero oferując kompleksową usługę premium goście są w stanie zapłacić za nią odpowiednią stawkę.

Materiały i wyposażenie

W świetle rosnących kosztów i znaczących wahań walutowych nie dziwi fakt, że inwestorzy, ograniczając koszty wyposażenia wnętrz, coraz częściej decydują się na współpracę z krajowymi architektami i dostawcami mebli. W ogromnej większości przypadków zagraniczni projektanci są dużo drożsi, a niesprzyjający kurs złotego dodatkowo pogłębia tę różnicę.

fot. mat. Trust Us

Podobną sytuację obserwujemy w przypadku mebli importowanych, gdzie na znaczącą podwyżkę ich cen bezpośrednio przełożył się koszt transportu. Współczesna troska o design, zwłaszcza najbardziej eksponowanych przestrzeni obiektów komercyjnych, opiera się więc o przemyślane rozwiązania kompromisowe, a nie jak dotychczas – hi-endowe, które generowały spore koszty.