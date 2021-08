Z Christian’em Bjørn i Rune Balle o świetlnych kreacjach

Studio BJØRN + BALLE tworzą doświadczeni projektanci Christian Bjørn i Rune Balle. W ostatnich latach duet tych kultowych postaci duńskiego wzornictwa zaprojektował wiele nagrodzonych obiektów użytkowych, łączących minimalistyczny skandynawski design z doskonałym wyczuciem aktualnych trendów. Odpowiednio dobrane materiały i detale wzniosły ich dokonania na wyższy poziom i nadały zaprojektowanym przedmiotom nową tożsamość. Razem z dostępną w Polsce w sklepie Ardant.pl marką Design For The People odnieśli także wielki sukces w projektowaniu oświetlenia. Zapytaliśmy ich o kulisy pracy light designerów.

Co sprawiło, że światło jest dla Was magiczne? Co lubicie najbardziej w tym, co robicie?

Światło jest dla nas absolutnie wszystkim. To ono tworzy i zmienia przestrzeń, kreując przy okazji odpowiednią atmosferę. Bez światła nie ma życia. Nie ukrywam, że uwielbiamy proces tworzenia tego szczególnego związku pomiędzy funkcjonalnością lampy i jej oryginalnym designem.

Jak zaczęliście projektować? Czy moglibyście opowiedzieć nam trochę o swoich początkach?

Rune Balle pracował wcześniej ze srebrem i na pewnym etapie swojej kariery zawodowej zainteresował się projektowaniem przemysłowym. Christian Bjørn był z kolei rzeźbiarzem, który ukończył studia na kierunku wzornictwa przemysłowego. W pewnym momencie naszego życia postanowiliśmy połączyć sztukę z projektowaniem. Zrozumienie potrzeb przyszłego użytkownika i szacunek dla firm, które powierzają nam pracę nad kolejnymi projektami lamp, odegrały dużą rolę w procesie powstawania koncepcji wspólnej pracy. Dość szybko udało nam się stworzyć nić porozumienia, która jest według nas koniecznym warunkiem dla dobrej pracy projektanta.

Co jest największym wyzwaniem w tym, co robicie? Czym jest dla Was kreatywność?

Z całą pewnością optymalizacja nowych możliwości, których nam nie brakuje. W pracy projektowej na szczęście pojawiają się na bieżąco. Co do tworzenia – cóż, kreatywność jest według nas procesem ciągłym. Opiera się na tym, co najlepsze z tego, co już zostało stworzone, a jednocześnie nie zamyka się na ciągłe poszukiwanie nowych możliwości.

Czy projekty oświetlenia zmieniły się w czasie?

Projektowanie oświetlenia stało się dziedziną międzynarodową. Oznacza to, że wcześniej punktem wyjścia dla kreatywności był bliski kontakt z narodowością, kulturą i miejscem zamieszkania projektanta. Dziś inspiracje możemy znaleźć podczas podróży po całym świecie.

Jakie nadchodzące trendy obserwujecie w projektowaniu oświetlenia?

Coraz częściej daje się zauważyć chęć spojrzenia wstecz, w historię i zreinterpretowania poprzednich kierunków projektowania. Szybki proces cyfryzacji, zarówno w projektowaniu jak i w tworzeniu, stwarza możliwości dla produktów, które są dedykowane dla wybranych grup docelowych.

Jakie idee są Wam szczególnie bliskie? W jaki sposób wpływają one na Waszą pracę jako projektantów?

Rozwój technologiczny miał ogromny wpływ na projektowanie oświetlenia i stworzył bardzo dużo nowych możliwości projektowych, np. smuklejsze projekty i rozwiązania konstrukcyjne, które nie byłyby możliwe w przypadku starych żarówek.