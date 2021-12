Z duńską projektantką o skandynawskiej harmonii

Minimalistyczny język wzornictwa duńskiej projektantki Cecilie Manz nawiązuje do skandynawskiej koncepcji życia, zapewniając przy tym zupełnie nowe poczucie komfortu. Projektantka o projekcie dla marki Duravit.

Jakie emocje Tobie kojarzą się z zaprojektowaną serią Luv dla firmy Duravit?

Luv to dla mnie czysta przytulność, zapewniająca doskonałe samopoczucie - naturalna, nieskomplikowana i nienachalna.

Co jest najważniejsze w łazience?

Łazienka jest jednym z najbardziej intymnych pomieszczeń, dlatego ważne są dla mnie: "czystość", "funkcjonalność" i "wygoda". Wszystko powinno być higieniczne i łatwe w utrzymaniu, powinno dobrze funkcjonować. Jednocześnie chciałabym, aby materiały, kolory i ogólna atmosfera emanowały dobrym samopoczuciem. W łazience cieszę się moim "codziennym spa".

Kolory i powierzchnie, które wybrałaś do serii Luv emanują naturalnym ciepłem, a jednocześnie sprawiają wrażenie nowoczesnych. Skąd czerpiesz inspiracje?

W łazience często można znaleźć chłodne i czyste kolory. Ponieważ Luv ma bardzo czysty design, ważne było dla mnie, aby stworzyć przytulny i przyjazny element przy użyciu subtelnych, naturalnych odcieni. Często inspiracją jest dla mnie natura - zawsze mam kilka kamyków w torbie.

Co było największym wyzwaniem przy projektowaniu wyposażenia do łazienki?

Nie jestem pewna, czy to taka wielka różnica, czy projektujemy mebel do łazienki, salonu czy kuchni. Proces projektowania polega na tym samym podejściu i przechodzimy przez te same mechanizmy. Jednocześnie w pewnym stopniu ponosi się większą odpowiedzialność: mam wrażenie, że każdy pojedynczy przedmiot, który projektuję w łazience, jest szyty na miarę dla konkretnej osoby, która go kupuje. Być może dlatego, że każdy przedmiot w tym pomieszczeniu jest tak ważny. Na przykład, możesz mieć w swoim domu różne krzesła i możesz wybrać, które z nich będzie używane w danym momencie. Urządzasz swój dom jak chcesz i ciągle przestawiasz rzeczy. W łazience nie jest to takie łatwe. Dlatego uważam, że przy wyborze mebli łazienkowych ludzie podejmują bardziej świadome decyzje.

Czy uważasz, że oczekiwania ludzi dotyczące mebli łazienkowych zmieniają się?

Wydaje się, że łazienki stale się powiększają. Z drugiej strony istnieje również zapotrzebowanie na małe, praktyczne łazienki. W każdym razie oczekujemy, że poziom komfortu, jaki panuje w pozostałej części domu, zagości również w łazience: więcej ciepłych kolorów, naturalnych materiałów, przytulności oraz pomysłowych rozwiązań, jak utrzymać ją w czystości i zużywać mniej wody.