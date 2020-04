Z dystansem w biurze na dłużej. Jaki może być scenariusz modelu pracy po pandemii?

Trendy, które powoli rewolucjonizowały nasze biura, stają się dziś nieaktualne. Wielofunkcyjność biur, nastawienie na ekologię oraz próba tworzenia bardziej przyjaznej i domowej atmosfery przestały być priorytetem w obliczu pandemii i pracy w trybie home office. Jaki może być prawdopodobny scenariusz modelu pracy po pandemii? O tym mówi Izabela Kutyła, Senior Architect i Creative Expert w Schwitzke Górski.

- Obserwuje to, co się dzieje obecnie w Chinach. Pracownicy wracają tam powoli do pracy. Jednak w biurze może przebywać jedynie 50 proc. załogi. Biurka oddalono są od siebie o około 1,5 metra. Poza tym, Chińczycy noszą cały czas maseczki ochronne, a także mierzona jest im bardzo często temperatura. Ruch w holach biurowych czy kantynach jest też regulowany i zwracana jest baczna uwaga na utrzymanie dystansu. Po opanowaniu pandemii koronowirusa w Polsce, sytuacja biurowa może wyglądać podobnie - wskazuje Izabela Kutyła, Senior Architect i Creative Expert w Schwitzke Górski.

Zmiana przestrzeni biurowych będzie następowała stopniowo. Prawdopodobnie duże powierzchnie staną się elastyczne i mniej przeludnione. Możliwe, że powrócimy do oddzielania biurek ekranami nie tylko akustycznymi, ale również antybakteryjnymi, a stanowiska do odkażania będę równomiernie rozłożone po całym budynku.