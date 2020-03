Jak na sytuację związaną z pandemią koronawirusa reagują deweloperzy? Jak wygląda organizacja pracy, nie tylko biurowej, ale też na budowie? Zapytaliśmy Echo Investment.

Wiele firm przeszło w ostatnim tygodniu na system pracy zdalnej. Podobnie zrobił również największy polski deweloper. – Część naszych pracowników, których natura pracy na to pozwala, realizuje swoje obowiązki zdalnie. Są to m.in. działy wspierające biznes, jak księgowość, nadzór nad umowami czy controlling. Dzięki zapobiegawczym działaniom naszego zespołu IT, który od wielu miesięcy przenosił systematycznie nasze usługi i narzędzia w chmurę, udało się nam przeprowadzić proces wdrażania zmian w sposób szybki i efektywny. Wszystkie nasze spotkania przenieśliśmy do strefy cyfrowej – teraz odbywają się na dedykowanych komunikatorach lub w formie telekonferencji – opisuje Weronika Ukleja, PR Coordinator, Echo Investment.

Ze względu na specyfikę pracy niektórych zawodów, nie było to możliwe w przypadku wszystkich pracowników. – Niestety nie wszyscy nasi pracownicy mogą pracować zdalnie (np. ci pracujący na budowach), dlatego monitorujemy sytuację i kładziemy bardzo mocny nacisk na zachowanie odpowiednich środków ostrożności i postępowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym wprowadzenia w kraju stanu epidemicznego – mówi Weronika Ukleja.

Zapytana o wpływ epidemii na rynek, przedstawicielka Echo Investment powstrzymuje się od przedstawiania prognoz. – Jest jeszcze za wcześnie na pełną analizę wpływu epidemii na branżę nieruchomości. Na bieżąco obserwujemy sytuację na naszych budowach i jest ona stabilna. Staramy się jak najlepiej zabezpieczyć naszych pracowników i podwykonawców, w związku z czym na wszystkich naszych budowach wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności, opierając się na zaleceniach rządowych oraz wydawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny – mówi.