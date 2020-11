Zabytek gliwickiej starówki przemienili w centrum biurowo-usługowe

Ponad stuletni budynek Poczty Głównej w Gliwicach oraz sąsiadująca z nim Giełda Zbożowa położone na gliwickiej starówce to niemal ikony miasta. Firma DL Invest Group podjęła się ich renowacji i adaptacji na funkcje biurowo-usługowe. Nam opowiadają o projekcie i pracach renowacyjnych.

DL Vintage Post jest integralną częścią gliwickiej starówki. Złożony jest z dwóch zabytkowych budynków: dawnej Poczty Głównej i dawnej Giełdy Zbożowej. Czy pracując nad ikoną Gliwic było to spore wyzwanie dla inwestora i architekta?

Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group; Sabina Rybska, Kierownik Zespołu Projektowego DL Invest Group: Tak, było to spore wyzwanie, ale również przyjemność pracy przy tak wspaniałym zabytku będącym ikoną Gliwic. Inwestycja była niezwykle ważna dla DL Invest Group, ale również dla miasta Gliwice. Udało nam się nie tylko przeprowadzić rewitalizacje, ale przede wszystkim stworzyć wielofunkcyjny obiekt tętniący życiem z pięknymi przestrzeniami oraz wyjątkowymi najemcami.

Podkreślenia wymaga fakt, że jako właściciel, a zarazem inwestor osiągnęliśmy cel, jakim było stworzenie wyjątkowej indywidualnej powierzchni komercyjnej przy zachowaniu przepięknej zabytkowej architektury. Dziś ten obiekt jest dumą nie tylko DL Invest Group i naszych najemców, ale również mieszkańców miasta.

W zabytkach często tkwią "pułapki", które trudno przewidzieć. Adaptacja jest obarczona dużym kompromisem, rzadko bowiem można uzyskać idealne dopasowanie do planowanej funkcji, czy spełnić wymogi ergonomii. Jak wyglądała praca nad tym projektem?

W projekt był zaangażowany cały zespół DL Invest Group – nasz dział projektowy analizował dokładnie każde rozwiązanie celem zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności dla tego obiektu. Na każdym etapie inwestycji odkrywaliśmy nowe elementy składające się na historię tego miejsca. Z ogromnym entuzjazmem, ale także niemałą odpowiedzialnością zwracaliśmy uwagę na każdy szczegół obiektu. Adaptacja historycznych budynków to zawsze swego rodzaju kompromis, poświęcenie które jednak rekompensowane jest uzyskaniem przestrzeni niepowtarzalnej i klimatycznej.

My przede wszystkim chcieliśmy tchnąć w obiekt nowe życie, wykorzystując wiodącą historycznie funkcję, i dostosować go maksymalnie do standardów współczesnych obiektów biurowych. Wiele firm może wybudować magazyn, czy obiekt biurowy od podstaw. Nie każda jednak może przeprowadzić taką rewitalizacje w tak krótkim czasie. Nam się to udało i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy.

Skąd pomysł na adaptację zabytkowego obiektu na biura?

DL Invest Group działa w kilku segmentach inwestycyjnych: logistyce, parkach handlowych oraz obiektach biurowych. Pragniemy, aby wszystkie nasze projekty były wyjątkowe. Dotyczy to zarówno nowych realizacji, ale także adaptacji, gdzie poszukujemy wyjątkowych obiektów o ponadczasowej wartości. I takim właśnie jest DL Vintage Post.

Wprowadzenie odpowiednich funkcji do danego obiektu to niezwykle istotne i wbrew pozorom trudne zadanie. Odpowiednio dobieramy najemców, celem stworzenia właściwego dla danej lokalizacji mixu.