Zaprojektowali zwycięską koncepcję łazienki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Opowiadają o inspiracjach i szacunku do natury

W ostatniej edycji konkursu Koło na projekt łazienki publicznej nagrodę Grand Prix zdobył duet Ewa Pokrzywa i Maciej Gierbienis. Opowiadają o współpracy studentka-wykładowca, inspiracjach projektowych i tęsknocie za naturą.

Zwycięska koncepcja w konkursie Koło „Projekt Łazienki 2021” organizowanym przez Geberit hołduje naturze i wtapia się w krajobraz. O inspiracjach i pracy nad projektem, a także o przyszłości architektury opowiadają laureaci Grand Prix konkursu – Ewa Pokrzywa i Marcin Gierbienis.

Projekt „Uniesiona Łąka” wyróżniał się formą na tle wielu pozostałych zgłoszeń konkursowych – nie jest interpretacją klasycznego stylu podhalańskiego. Co Państwa zainspirowało?

Marcin Gierbienis: Kiedy zdecydowaliśmy się na udział w konkursie Koło na projekt toalety publicznej, mieliśmy świadomość, że możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek: kontynuację architektury podhalańskiej lub projekt inspirowany naturą. Wybraliśmy tę drugą ze względu na lokalizację obiektu – kontekst to nie miasto, tylko polana w dolinie.

Doceniamy architekturę podhalańską i wysiłek innych uczestników konkursu, którzy szukali jej twórczej interpretacji, jednak naszym zdaniem temu miejscu nie jest potrzebny kolejny budynek przypominający chatę lub szałas. Właściwie nie jest potrzebny żaden budynek, ale rozumiemy – sami będąc na szlaku – że infrastruktura sanitarna jest niezbędna, aby utrzymać porządek. Zwłaszcza gdy turystyka górska ma się od lat znakomicie.

Wybór ścieżki natury czuliśmy i w pełni zrozumieliśmy podczas wizji lokalnej. Postawienie w tym konkretnym miejscu budynku nawiązującego do stylu podhalańskiego z funkcją, która tego wprost nie wymaga nie byłoby właściwe. Zaletą gór jest bycie w górach – zwłaszcza teraz, gdy mocno urbanizujemy przestrzeń, warto zostawić nienaruszoną chociaż jej część. Powinniśmy pielęgnować to, co jest wartościowe w środowisku, gdyż nasze działania pozostają widocznym śladem w przyrodzie. Pokazuje to nawet przykład tej polany, na której proponowana jest realizacja – przez lata był tam parking i na dobrą sprawę obszar wciąż jest zdegradowany.

Motywami przewodnimi koncepcji były dopasowanie do miejsca i dyskretność. Nasz projekt, chociaż subtelny w formie wizualnej, mieści w pełni funkcjonalną infrastrukturę, dopasowaną do liczby osób, wygodną, bezpieczną, a jednocześnie minimalizującą wpływ na środowisko. Zależało nam również na promowaniu proekologicznych postaw turystów.

Zaryzykowaliśmy, ponieważ mieliśmy świadomość, że w jury są zarówno architekci, jak i miłośnicy gór znający Tatrzański Park Narodowy od podszewki. Liczyliśmy na to, że docenią rozwiązanie ekologiczne, blisko natury, jednocześnie oferujące wartość dodaną dla użytkownika – schronienie dla turystów i zielony amfiteatr. Jesteśmy zaszczyceni, że tak się stało.

Ewa Pokrzywa: Nasz projekt stawia naturę na piedestale, to ona była inspiracją – staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, które jeszcze bardziej poszerzy jej udział w Dolinie Chochołowskiej. Lokalizacja projektu umożliwiała to w stu procentach! To mocno zdegradowany teren, który potrzebuje zielonej regeneracji.