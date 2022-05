Zdrowe powietrze w budynku to także element employer brandingu

Zdrowy Budynek to jedno z trzech rozwiązań, które zwyciężyły w czwartej edycji PropTech Festivalu, plebiscytu skierowanego do twórców innowacyjnych technologii dla nieruchomości. Jak technologie mogą sprawić, że budynki będą bezpieczniejsze dla użytkowników? Czym jest zdrowy budynek? Rozmawiamy z Beatą Sołtys, członkiem zarządu w firmie Sabur, która dostarcza nagrodzoną technologię.

Zdrowy Budynek, czyli zintegrowane rozwiązanie do kontroli i korygowania warunków panujących w budynku, to jeden z laureatów konkursu PropTech Festival. Jak Pani myśli, gdzie leży źródło sukcesu tego rozwiązania? Jakie są jego największe zalety?

Beata Sołtys, członek zarządu w firmie Sabur

Zdrowy Budynek to rozwiązanie, które istniało już od jakiegoś czasu. Nie należy wiązać go wyłącznie z COVID-19. Pandemia po prostu zwróciła uwagę na to rozwiązanie, ponieważ zaczęliśmy przywiązywać duże znaczenie do jakości powietrza w miejscach, gdzie przebywamy. Pracując w zdrowych przestrzeniach, jesteśmy zdrowsi, nie chorujemy, nie czujemy zmęczenia i działamy efektywniej.

Z jednej strony wiemy, że głównymi parametrami określającymi jakość powietrza są temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia, poziom dwutlenku węgla czy lotnych związków organicznych oraz pyłów zawieszonych. Nigdy jednak w tak dużym stopniu nie patrzyliśmy na te parametry jako na czynniki, które mają wpływ na to, czy w otaczającym nas powietrzu są wirusy i bakterie, czy nie.

Tymczasem wirusy nie są organizmami żywymi, a zatem same z siebie nigdzie się nie przemieszczają. Potrzebują środków transportu, którymi mogą być pyłki, kurz czy inne zanieczyszczenia. Jeżeli pozbędziemy się tych transporterów z powietrza, trudniej będzie wirusom przemieszczać się w budynkach.

Co więcej, badania naukowe jednoznacznie wskazują na to, że parametry powietrza mają znaczący wpływ na namnażanie się wirusa i w pewnych zakresach temperatury i wilgotności wirusy niechętnie się rozmnażają. Możemy więc stworzyć takie warunki, żeby spowolnić namnażanie wirusów, a jednocześnie oczyścić powietrze, aby utrudnić drobnoustrojom przemieszczanie się.

Na czym polega rozwiązanie Zdrowy Budynek? Skąd pomysł i jak przebiegały prace nad nim?

Zdrowy Budynek to rozwiązanie, które, dzięki zastosowaniu elektronicznej filtracji, umożliwia wyższy poziom filtracji powietrza z uwzględnieniem bardzo szkodliwych pyłów zawieszonych, czyli tzw. smogu.

Z drugiej strony Zdrowy Budynek to system monitorowania jakości powietrza i sterowania systemem wentylacji, tak aby warunki wewnątrz budynku były zdrowe i komfortowe do pracy, a przy okazji, aby utrzymać parametry niekorzystne dla namnażania się wirusów.

I wreszcie – dołączyliśmy do naszego rozwiązania także systemy oczyszczania filtrów lampami UV, żeby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów.

Oprócz mechanicznych elementów systemu oczyszczania powietrza, ważną częścią składową takiego rozwiązania jest też wewnętrzny system zbierania informacji o jakości powietrza. Ważną rolę w systemie Zdrowy Budynek odgrywa system czujników. Nie tylko monitorują one i zbierają informacje o jakości powietrza na potrzeby sterowania systemem wentylacji, ale także wyświetlają bieżącą informację o kondycji powietrza.

Zdrowy Budynek to rozwiązanie, które można zainstalować także w istniejących budynkach. Jednocześnie filtry te nie zwiększają zużycia energii, bo przepustowość systemów wentylacji się nie zmniejsza. Do tego dochodzą lampy UV, które oczyszczają filtry oraz czujniki pyłów zawieszonych, dwutlenku węgla, wilgotności i lotnych związków organicznych. Czujniki mogą być doposażane osobno lub jako czujniki all in one, które mierzą wszystkie parametry jednocześnie. Do tego dochodzi oprogramowanie, które wyświetla dane na dashboardach.

Zdrowy Budynek to doskonałe narzędzie dla właścicieli obiektów. Może dać im mocną przewagę rynkową i wyróżnić ich obiekty spośród konkurencji. Zdrowy Budynek to także sposób na wyróżnienie się jako pracodawca, który poza karnetami na siłownię i zróżnicowanym cateringiem w innowacyjny sposób dba o zdrowie pracowników, chroniąc ich przed smogiem i szkodliwymi substancjami chemicznymi. To nowe narzędzie employer brandingu, a także istotny argument dla firm wynajmujących powierzchnię biurową.

Jako Sabur dostarczają Państwo najbardziej innowacyjne i niezawodne urządzenia oraz oprogramowanie dla automatyki. Co nowego w automatyce? Jakie obserwuje Pani trendy?

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest wdrażanie w budynkach rozwiązań wspomagających zarządzenie zużyciem mediów – energii elektrycznej, gazu czy wody. Jak wiadomo, koszty energii elektrycznej czy ogrzewania wzrosły znacząco. My dostarczamy rozwiązanie, dzięki któremu nasi klienci osiągają realne oszczędności. Z zastosowaniem naszego systemu firmy unikają także wysokich kar za przekroczenia mocy, a także pozyskują bardzo cenne informacje i raporty.

Jako Sabur mamy w swoim portfolio system, który pozwala zarządzać każdym parametrem na obiekcie i osiągać realne oszczędności. Przykład? Na jednym niewielkim obiekcie można rocznie oszczędzić 13% energii elektrycznej i wiele tysięcy złotych, a to tylko jeden parametr. Wdrażanie rozwiązania do zarządzania mediami i ograniczenia ich zużycia interesuje, co oczywiste, przede wszystkim firmy przemysłowe i produkcyjne, Ale stało się to także standardem w centrach logistycznych i biurowcach jako narzędzie pomagające w obniżeniu kosztów najmu i w sporządzaniu raportów ESG.

Kolejny widoczny trend w automatyce wdrażanej w obiektach to dbałość o cyberbezpieczeństwo. Dostarczamy cyberbezpieczne systemy sterowania i szyfrowanej komunikacji bezprzewodowej, chroniąc przed nieuprawionym dostępem do wewnętrznych sieci OT i IT. Od niedawana w naszej ofercie pojawił się też nowy element – stacje ładowania samochodów elektrycznych wraz z kompletnym systemem do zarządzania mocą i rozliczeniami za dostęp do stacji ładowania elektryków.