Zdrowie, higiena i zrównoważony rozwój u podstaw działalności marki Tork

Marka Tork to specjalista w artykułach higienicznych i rozwiązaniach wspomagających dbanie o higienę w przestrzeniach publicznych i komercyjnych. To także jedna z firm, która szczególną wagę przywiązuje do ESG w swojej działalności. Z ekspertami Tork rozmawiamy między innymi o potencjale oferty Tork w postpandemicznej rzeczywistości, zaangażowaniu w ekologiczne inicjatywy oraz produktach powstających z... kartonów po żywności.

Pandemia koronawirusa dla wielu branż była ciężkim sprawdzianem. Jak w nowej rzeczywistości odnalazła się marka Tork?

Arkadiusz Korbiel – Commercial Director CEE, dywizja Professional Hygiene

Najważniejszym priorytetem działania naszej firmy jest troska o zdrowie i higienę – elementy, które są niezbędne w budowaniu rzeczywistego dobrostanu każdego społeczeństwa. Trudne i bolesne doświadczenia pandemii wzmocniły w nas przekonanie co do słuszności naszej wizji prowadzenia biznesu opartego na aktywnym pokonywaniu barier stojących na drodze podnoszenia świadomości i znaczenia wysokich standardów higieny w każdym miejscu naszego społecznego funkcjonowania. Chcemy być pozytywną siłą tych zmian i pomagać naszym klientom troszczyć się o siebie, swoich pracowników i klientów a równocześnie robić to w oparciu o sensowne ekonomiczne rozwiązania.

Klienci, którzy nam zaufali mają świadomość również tego, że prowadzimy naszą działalność, zarówno produkcyjną jak i biznesową, w oparciu o zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu ukierunkowanego na długookresową korzystną dla wszystkich stron współpracę.

W sposób wyjątkowy na rynku jesteśmy w stanie kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby klientów związane z wprowadzaniem wysokich standardów higieny w połączeniu ze stosowaniem ekonomicznych, innowacyjnych a równocześnie prawdziwie ekologicznych rozwiązań. I co najważniejsze przez cały okres współpracy jesteśmy przy kliencie, aby w szybko zmieniającym się świecie i warunkach zawsze pomagać w wyborze tego, co najlepsze.

Ogłoszono koniec pandemii, biura już od kilku miesięcy wypełniają się pracownikami. Doświadczenia ostatnich dwóch lat zwróciły naszą uwagę i niejako nauczyły przywiązywać większą wagę do higieny sanitarnej. Jak za pomocą produktów z oferty Tork można zadbać o bezpieczeństwo sanitarne w biurze?

Agata Matuszewicz – Key Account Manger E-Commerce CEE, dywizja Professional Hygiene

Rzeczywiście zaczęliśmy zwracać uwagę na higienę w biurze znacznie bardziej niż kiedykolwiek, na co wskazują chociażby wyniki przeprowadzonego dla Essity w 2020 roku badania ilościowego "Bringing The Office Customer to Life", w którym aż 89% decydentów było zdania, że zarówno higiena jak i sprzątanie zyskały na ważności od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Prawdziwym wyzwaniem jest zapewnienie wysokich standardów higienicznych bez uszczerbku na wydajności operacyjnej firm.

Systemy higieniczne marki Tork doskonale odpowiadają na różnorodne potrzeby właścicieli, najemców i pracowników biur. Innowacyjne, funkcjonalne i wydajne rozwiązania połączone ze sprzątaniem w oparciu o dane pozwalają zwiększyć efektywność, zaoszczędzić czas i poprawić warunki pracy w biurach. Dzięki zamkniętym systemom dozowania do mydła, pojedynczemu dozowaniu ręczników papierowych oraz opcji bezdotykowego dozowania zapewniamy naszym klientom najwyższe standardy higieny.

Zrównoważony rozwój, ekologia w ciągu ostatnich kilku lat z wartości dodanej firm, inwestycji i produktów, stały się swoistym must-have. Jak Tork reaguje na ten wymóg, obejmujący w zasadzie już każdą branżę?

Krzysztof Bartosiewicz – Key Account Manager Industry, dywizja Professional Hygiene

Tak jak Pani zauważyła obecnie zrównoważony rozwój przestał być tylko sloganem. Działania w tej kwestii świadczą o ogromnej odpowiedzialności społecznej, biznesowej a także moralnej wobec wyzwań, jakie pojawiają się przed nami, aby utrzymać naszą planetę zdatną do życia dla nas i kolejnych pokoleń.

Nasza firma również i w tej materii przejęła inicjatywę i przyjęła bardzo wysokie standardy. Dla przykładu jako pierwsi na świecie zaczęliśmy wykorzystywać papierowe kartony po żywności i napojach do produkcji artykułów higienicznych – w Hondouville we Francji przetwarzamy kartony po żywności i napojach na produkty Tork. Aby pozyskiwać surowiec w sposób odpowiedzialny nasi dostawcy muszą posiadać certyfikat FSC.

Wiemy, że w chwili obecnej tradycyjne gospodarowanie odpadami w sposób linearny nie wystarcza. Dlatego skupiamy się na modelu cyrkularnym, który działa u nas od wielu lat – do 2025 r. 100% naszych opakowań z tworzyw sztucznych będzie można poddać recyklingowi (dziś jest to 90%), nasze nowe mydło Clarity jest w 99% wykonane ze składników pochodzenia naturalnego i ulega biodegradacji.

W naszej fabryce w Mannheim do produkcji wyrobów Tork dodajemy lokalnie pozyskiwane odpady słomy pszennej jako alternatywną dla masy papierowej. Pomagamy naszym klientom również przejść na system cyrkularny, o czym powiem później.

Słuszność naszych aktywności potwierdza wiele posiadanych przez nas nagród oraz certfikatów, które przyznawane są przez niezależne jednostki. W 2021 roku firma Essity, właściciel marki Tork otrzymała platynowy medal EcoVadis – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez platformę EcoVadis. Tym samym nasza firma znalazła się w gronie 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju.

EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia firmom ocenę praktyk i sposobu postępowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Została założona w 2007 roku i od tego czasu stała się największym na świecie i najbardziej zaufanym w tym obszarze audytorem. Ocena odbywa się z wykorzystaniem metodologii opartej na międzynarodowych standardach. Wyniki podawane są w skali procentowej, po przeliczeniu zdobytych punktów. Recenzja uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych z CSR w podziale na cztery obszary: środowiskowy, społeczny, etyczny, zrównoważonego łańcucha dostaw.

Niniejsza nagroda potwierdza, że firma Essity jest jedną z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie. Głęboko wierzymy, że koncentracja na poprawie jakości życia ludzi, odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji jest niezmiernie istotna.

Oprócz tego nasza firma po raz kolejny została wyróżniona za swoje przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju przez globalną organizację non-profit zajmującą się ochroną środowiska CDP.

Pod koniec kwietnia br. Essity Professional Hygiene zostało także zwycięzcą konkursu 2022 European Cleaning & Hygiene Award for Sustainability Best Practice. Essity i marka Tork wykazały się holistycznym podejściem do zrównoważonego rozwoju w zakresie dobrego samopoczucia użytkowników naszych produktów, więcej z mniej oraz cyrkularności.

Wreszcie, trafiliśmy na listę 100 najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw na świecie według Corporate Knights.

Mógłbym tak jeszcze wymieniać bardzo długo, jednak nie o to chodzi. Nasze działania świadczą o tym, że za słowami o zrównoważonym rozwoju, idą przede wszystkim czyny, które przynoszą mierzalne i realne wyniki. Dodatkowo na aspekt zrównoważonego rozwoju zwracaliśmy już uwagę od wielu lat zanim temat stał się nośny i modny.

Jak rozwiązania Tork mogą podnieść wartość inwestycji w skali ESG?

Krzysztof Bartosiewicz: Zanim odpowiem na to pytanie przypomnę, co oznacza sktót ESG w języku polskim – środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG jest obecnie istotnym czynnikiem, branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie.

Nasze rozwiązania i systemy pozwalają zmniejszyć ilość odpadów, to jest generować mniej śmieci oraz ograniczyć zużycie wody – czyli w sposób bezpośredni przekładają się na ochronę środowiska naturalnego. Przygotowujemy programy szkoleniowe dla naszych pracowników, klientów, a także szkolimy użytkowników produktów Tork. Przykładami konkretnych działań mogą być choćby: program Ella – przeznaczony dla przedszkoli, mówiący o higienie rąk czy Tork VR clean heands – dla personelu medycznego, przypominający o znaczeniu higieny rąk w przeciwdziałaniu zakażeniem szpitalnym.

Rozwiązanie Tork Vision Sprzątanie dzięki danym pozyskiwanym w czasie rzeczywistym pozwala określić, kiedy i gdzie potrzebna jest obsługa w obiekcie. Pozwala to spełniać oczekiwania oraz zwiększać wydajność, aby pracować inteligentniej i osiągnąć zupełnie nowy poziom higieny.

Nasza pierwsza na świecie usługa recyklingu zużytych ręczników papierowych – Tork PaperCircle®, pozwala zmniejszyć ślad węglowy o co najmniej 40% w porównaniu z obecnymi opcjami postępowania z odpadami. Dodam, że wyjątkowość tego serwisu podkreśla fakt, że tylko 1% ręczników na świeci jest obecnie poddawany recyklingowi. Ta usługa pomaga naszym klientom przejść do świata gospodarowania odpadami w sposób cyrkularny. Jako firma wspieramy działania społeczne globalnie jak i lokalnie.

Marka Tork od zawsze przywiązuje dużą wagę do kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Czy same produkty Tork są również eco-friendly?

Krzysztof Bartosiewicz: Tworzone przez nas rozwiązania w zakresie higieny i zdrowia stanowią rdzeń naszej działalności. Wspólnie z partnerami wykorzystujemy nasze doświadczenie i zasoby, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji, dzięki którym oferta Tork zaspokaja potrzeby klientów i konsumentów, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju społeczeństwa cyrkularnego i zerowego bilansu netto w przyszłości. Przyłączyliśmy się do inicjatywy U.N. Global Compact "Business Ambition for 1.5°C" w celu opracowania długoterminowych celów osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku dla całego łańcucha wartości, zgodnie z kryteriami SBTi.

A co to oznacza dla Nas w praktyce? Nowe technologie, produkcja bez użycia paliw kopalnych, zero odpadów produkcyjnych, niskowęglowe surowce używane do produkcji, mniej odpadów po użyciu (recykling zużytych papierowych ręczników do rąk), efektywne zarządzanie zasobami i wiele innych.

Aby być przejrzystym w tej kwestii, regularnie ujawniamy nasze wyniki dotyczące redukcji emisji w Raporcie Rocznym i Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Essity, zgodnie z odpowiednimi ramami i przepisami, takimi jak standardy GRI, SASB i TCFD.

Jak wygląda współpraca Tork z architektami i projektantami? Co możecie Państwo zaoferować architektom chcącym podjąć taką współpracę? Dlaczego powinni wybrać właśnie markę To

Agata Matuszewicz: Na etapie tworzenia projektu rzadko kiedy mamy dzisiaj okazję współpracować z architektami, ponieważ nasze rozwiązania są zwykle niestety na końcu listy priorytetów. Z jednej strony trudno się dziwić, ponieważ biorąc pod uwagę całkowity koszt inwestycji rozwiązania higieniczne mają w nim niewielki udział, z drugiej strony ubolewamy nad tym, bo z punktu widzenia późniejszego funkcjonowania obiektu rozwiązania higieniczne są ważne, a ich znaczenie stale rośnie.

Mamy bardzo szeroką ofertę dozowników higienicznych pod marką Tork. Są to między innymi dozowniki do ręczników, papieru toaletowego, mydła czy odświeżaczy powietrza, które wyróżniają się na tle konkurencji nie tylko funkcjonalnością, ale również atrakcyjnym, nowoczesnym wykończeniem, dlatego mogą stanowić doskonałe dopełnienie projektów wykończenia wnętrz komercyjnych.

Jesteśmy przekonani, że podejmując rozmowy z architektami na wcześniejszym etapie powstawania projektu, moglibyśmy wspólnie stworzyć świetną koncepcję wyposażenia łazienek, kuchni i zapleczy sanitarnych zarówno pod kątem wizualnym, jak też funkcjonalnym – spełniającą oczekiwania najemców i użytkowników pod kątem wysokich standardów higienicznym i wygody użytkowania. Stawiamy na niezawodność, łatwość obsługi oraz nowoczesny design. Nie mam wątpliwości, że łącząc doświadczenie i wyczucie architektów w projektowaniu wnętrz z naszą wiedzą ekspercką dotyczącą optymalnych rozwiązań higienicznych, możemy wspólnie podnosić standardy higieny w przestrzeniach komercyjnych.

Tork może pochwalić się wyposażeniem i współpracą z wieloma obiektami na całym świecie, jak Dubai Mall World Trade Center w Amsterdamie czy biuro Uber w Paryżu. Który z obiektów, korzystających z produktów i rozwiązań Tork wymienilibyście Państwo jako referencyjny, obrazujący w pełni wszystkie możliwości „by Tork”?

Agata Matuszewicz: Dostarczamy rozwiązania, które pozwalają nam kompleksowo wyposażać przestrzenie komercyjne, dlatego większość naszych realizacji mogłoby być tzw. obiektami referencyjnymi. Trudno jest wskazać jeden obiekt, ponieważ nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w bardzo różnych przestrzeniach, od eleganckich biur, przez placówki medyczne, aż po zakłady przemysłowe.

Mając na uwadze, że od kilku lat stawiamy już nie tylko na zmyślne systemy higieniczne i przemysłowe, ale także nowoczesne usługi pomagające naszym klientom realizować cele ekologiczne (Tork PaperCircle®) i zwiększać efektywność operacyjną personelowi sprzątającemu (Tork Vision Cleaning), wyróżniłabym obiekt w pełni wykorzystujący większość dostępnych możliwości Tork – Olivia Business Center w Gdańsku. W Europie takim obiektem wartym wspomnienia jest na pewno paryskie biuro firmy Uber, w którym również z powodzeniem wykorzystywany jest system Tork Vision Cleaning.

Spośród znanych marek dobrze rozpoznawalnych w Polsce możemy się poszczycić także wieloletnią współpracą z takimi klientami, jak choćby sklepy IKEA, czy sieć kawiarni Green Café Nero. W obu przypadkach sukces zawdzięczamy kompleksowej ofercie wysokiej jakości, bezpiecznych, funkcjonalnych i oszczędnych rozwiązań pomagających dbać o najwyższe standardy higieny.

Podczas EXPO 2020 w Dubaju Tork nie tylko wyposażył szwedzki pawilon w swoje rozwiązania, ale był również organizatorem seminariów, których tematyka dotyczyła nie tylko zrównoważonego rozwoju, ale także innowacji technologicznych. Jak produkty Tork wpisują się w trend wszechobecnej cyfryzacji?

Agata Matuszewicz: Kilka lat temu wprowadziliśmy wspomnianą już usługę Tork Vision Cleaning, która pozwala rewolucjonizować sposób sprzątania obiektów. Rozwiązanie to wykorzystuje możliwości zapewniane przez dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym w celu określania, kiedy i gdzie potrzebna jest obsługa w obiekcie. Pozwala to spełniać oczekiwania oraz zwiększać wydajność, aby pracować inteligentniej i osiągnąć zupełnie nowy poziom higieny.

W zależności od potrzeb i wymagań obiektów istnieje możliwość wyboru jednej z trzech opcji sprzątania opartego na danych, a każda z nich zapewnia dodatkowe korzyści i zwiększa wartość biznesową. Bazując na najbardziej rozbudowanym rozwiązaniu możemy w pełni kontrolować przepływ ludzi w danej przestrzeni, uzupełniać dozowniki higieniczne według realnych potrzeb określanych na bazie bieżącego zużycia oraz optymalizować zasoby, korzystając z indywidualnych planów sprzątania.

Jakie plany na najbliższe lata ma marka Tork? Może uchylicie Państwo rąbka tajemnicy nt. realizowanych projektów, szykowanych inwestycji? Czy wśród nich są jakieś wyjątkowo interesujące obiekty, o których chcielibyście wspomnieć na łamach Property Design?

Arkadiusz Korbiel: Rozwój firmy chcemy oprzeć na 3 fundamentach:

- innowacyjna i ekonomiczna oferta służące wprowadzaniu wysokich, niezbędnych norm higieny,

- produkty, rozwiązania, ale też współpraca przyczyniające się do realizacji celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku sposobu prowadzenia działalności biznesowej zarówno naszej, jak i naszych klientów,

- biznes społecznie zaangażowany w przedsięwzięcia wspierające podnoszenie standardów życia.

Programy wspomniane wcześniej takie jak Tork Vision Cleaning, czy Tork PaperCircle®, nowe produkty czy rozwiązania w połączeniu z nowoczesnymi sposobami komunikacji i współpracy z klientami dają nam poczucie budowania biznesu w sposób naprawdę odpowiedzialny i długoterminowy.

Nasze skandynawskie korzenie w połączeniu z pozycją globalnego lidera rynku są nie tylko przywilejem, ale też obowiązkiem, dlatego dołączyliśmy do firm, które we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych zobowiązały się do wdrożenia pełnego pakietu działań na rzecz ochrony klimatu i osiągnięcia pełnej neutralności emisji CO2. Wyznaczamy standardy dotychczas nieosiągane na rynku, ponieważ mocno wierzymy, że nasze działania naprawdę mają sens i służą każdemu, a każdy nawet najmniejszy krok jest ważny.

