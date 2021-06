Zrównoważone budownictwo to jedyny słuszny kierunek

Technologie przyszłości to nie tylko rozwiązania smart związane ze zdalnym zarządzaniem domami i mieszkaniami czy fotowoltaika, pompy ciepła oraz inne odnawialne źródła energii. To również innowacyjne rozwiązania wykorzystywane na każdym etapie budowy domu czy mieszkania - mówi Michał Specjalski, dyrektor Dywizji Okna i Drzwi w Grupie Selena.

Obecnie marka wprowadza na rynki nowy system do uszczelniania i izolacji okien – Tytan WINS – który ma m. in. zapewnić, bardzo dobrą izolację, a tym samym mniejsze straty ciepła w domach.

Przyszłościowe rozwiązania polegają na zmianie nawyków, nie tylko konsumentów, ale też wykonawców.

Komisja Europejska w programie Europejski Zielony Ład wyznaczyła nowe wytyczne, które zakładają m.in. całkowitą dekarbonizację budownictwa do 2015 roku. Krzysztof Domarecki założyciel i właściciel Grupy, został niedawno ambasadorem międzynarodowej kampanii #BuildingLife wspierającej realizację programu Europejskiego Zielonego Ładu. Na czym polegają działania Seleny w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju?

Od prawie 30 lat Selena dostarcza na rynki materiały budowlane, które redukują zużycie ciepła, chronią nas przed hałasem, redukują zużycie energii elektrycznej i wody, pomagają chronić środowisko i przyczyniają się do poprawy otoczenia, w którym żyjemy.

Jeśli mówimy o ochronie środowiska, możemy rozpatrywać to w 3 aspektach: w aspekcie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Wszystkie te aspekty są spełnione przez materiały dla budownictwa, które w Grupie Selena wytwarzamy na całym świecie. Od kilku lat na rynki światowe dostarczamy powłokę antyrefleksyjną i hydroizolacyjną COOL-R, która m. in. redukuje temperaturę dachu nasłonecznionego z 85 stopni do ok. 35 stopni. Jest to ogromna oszczędność w zużyciu energii przeznaczonej na klimatyzację oraz poprawa jakości komfortu życia / pracy w danym budynku, a także brak emisji gazów cieplarnianych koniecznych do chłodzenia budynku przy użyciu klimatyzacji.

Obecnie wprowadzamy na rynki nowy system do uszczelniania i izolacji okien – Tytan WINS – który ma m. in. zapewnić, bardzo dobrą izolację, a tym samym mniejsze straty ciepła w domach. Co przekłada się bezpośrednio na mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną i mniejsze wydatki, a w konsekwencji redukcję emisji CO2.

Głównym obszarem definiującym zrównoważone budownictwo jest energooszczędność i niskie zużycie mediów. Zawiera się w tym zarówno starannie przemyślany projekt budynku, jak i jego odpowiednia eksploatacja. Jak budować strategię zmniejszania zapotrzebowania budynków na energię? Jakie technologie i rozwiązania mają przyszłość?

Zrównoważony rozwój, w tym zrównoważone budownictwo, to z pewnością jedyny słuszny kierunek, w którym powinniśmy się poruszać, tym bardziej że oprócz troski o planetę i kolejne pokolenia, obligują nas do tego dyrektywy unijne, m.in. EPBD zakładająca neutralność klimatyczną do 2050 roku.